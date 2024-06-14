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  4. Bahçeli'nin sözleri AK Parti'de gündem oldu! Kurmaylardan açıklama geldi: Erdoğan 'aman ha' diye uyardı

Bahçeli'nin sözleri AK Parti'de gündem oldu! Kurmaylardan açıklama geldi: Erdoğan 'aman ha' diye uyardı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
14.06.2024 06:24
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Siyasette son günlerin gündeminde AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yer alıyor. MHP lideri Bahçeli'nin çıkışları AK Partili yöneticilerin dikkatini çekti. Bazı açıklamalar 'çatlak' olarak yorumlanırken AK Partili kaynaklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantılarda 'Aman ha, Cumhur İttifakı’na zarar verecek bir söz davranış içerisinde olmayın’ diye uyardığını vurguladı.

Bahçeli'nin sözleri AK Parti'de gündem oldu! Kurmaylardan açıklama geldi: Erdoğan 'aman ha' diye uyardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Meral Akşener, Özgür Özel ve Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’le yaptığı görüşmelerin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli’den gelen, “AK Parti-CHP isteniyorsa, biz engel olmayız” sözleri başkent gündeminin ana maddesi oldu.

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'ÇATLAK' VAR MI?

‘Normalleşme adımlarının’ Bahçeli’de “Türkiye’de bir eksen değişikliğini ortaya çıkarabileceği endişesi” oluşturabileceği yorumu yapılırken, Bahçeli’nin çıkışının bu endişeden kaynaklı olduğu ifade ediliyor.

ERDOĞAN 'AMAN HA' DİYE UYARDI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberde, AK Parti kaynakları şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu açıklama Cumhurbaşkanı ile görüşülerek yapılmış bir açıklamadır. Cumhur İttifakı sıradan bir işbirliği değildir. Hangi şartlarda bir araya geldiğimizi unutmayız. Hem biz, hem Sayın Cumhurbaşkanı; Sayın Bahçeli ve MHP’yi çok önemsiyoruz. Her toplantıda da, Cumhurbaşkanı bize ‘Aman ha, Cumhur İttifakı’na zarar verecek bir söz davranış içerisinde olmayın’ diye uyarıyor. Son görüşmelerinde de, Sayın Bahçeli ile çok iyi görüşme yaptıklarını ve aralarında herhangi bir problem olmadığını özellikle söyledi.”

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"İRADEMİZ NETTİR"

AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu “Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Bu konuda irademiz nettir” dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de Cumhur İttifakı’nın 15 Temmuz ruhuyla kurulduğunu belirterek “Bugüne kadarki ittifak girişimlerini günü kurtarmak üzerine inşa edenlerin, bu ilkeli bir araya gelişi idrak etmesini beklemiyoruz” mesajını verdi.

İSPANYA DÖNÜŞÜ KRİTİK GÖRÜŞME

Öte yandan, Cumhurbaşkanı’nın İspanya’ya gidişinde uçakta bulunan bazı kurmayları ile değerlendirme yaptığı ve yurt dışı seyahatinden döndükten sonra Bahçeli ile görüşeceği öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı
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