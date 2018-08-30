30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları: Kısa, uzun ve Resimli 30 Ağustos zafer bayramı mesajları

Bugün Dumlupınar’da başlayan Büyük Taarruz’un yani düşmanları varan topraklarından defeden çılgın Türklerin büyük zaferinin 96. Yılı. Bugün kıvançla 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluş savaşının en önemli günü kutladığımız bugünde günün anlam ve önemini anlatan mesajlar da paylaşıyoruz. Sizin için de güzel 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları derledik. Haberimizde Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, SMS vb. Ile paylaşıma uygun gerek kısa, gerek uzun, gerek resimli 30 Ağustos mesajları ile Atatürk’ün sözlerini derledik.
Tarihi şanlı zaferlerle dolu olan büyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten duygularımla kutlar, aziz şehitlerimizi minnet duygularımla anarım.
Ne mutlu Türküm diyene! Zafer Bayramı'mız kutlu olsun!.
Dünyada Türk ordusu gibi başka bir ordu yoktur. Cephanesiz, aç, susuz, uykusuz, süngüsüyle de olsa azmi ile bu başarıyı elde etmiştir. Türkiye Cumhuriyetinin Zafer Bayramı kutlu olsun.
Zafer elbette başaracağım diyenin ve başaracağına inananlarındır. Bu güzel memleketimizde zaferi hak eden Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve kahraman Mehmetçikleri saygıyla ve özlemle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyorum.
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun... Rahmetle, hasretle...
Bir millette şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin hürriyet ve istiklâline sahip olmasıyla kaimdir.
Büyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını ve ülkemizin koruyucusu ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetler Günü’nü yürekten kutlarım.
Uluslar kendi kaderlerini kendileri yazar, ellerinden kalemleri alınsa bile...
Milletimizin tarih sayfasına adını altın harflerle yazdırdığı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.
Tuna Nehri'nin serin kıyılarında aldığı abdestin namazını, Afika'nın kızgın çöllerinde eda eden bir milletin çocukları olarak 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutlarım.
19 Mayıs ile başlayan Türk milletinin milli mücadelesi 30 Ağustos Zaferi ile taçlanmıştır. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.
Tanrı Dağı'ndan, Nur Dağı'na uzanan bu kutsal yolda mübarek kanlarıyla Bedir'den Çanakkale'ye kadar iman ve hürriyet aşkıyla yaşayan milletimin Zafer Bayramı kutlu olsun.
Ülkemizin huzur ve refahı için kanlarını döken aziz şehitlerimizin bizlere armağan ettiği Zafer Bayramını heyecan ve coşkuyla kutlamanın onurunu duymaktayız.
Bizlerin bugün dahi kutlarken büyük onur duyduğumuz bu zaferi bizlere kazandıran başta Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarını rahmet ve şükranla anıyor ve Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyoruz.
Bağımsızlığımızı ve bir devlet olmamızı sağlayan 30 Ağustos Zafer’ini bize armağan eden eşsiz Önder Atatürk’e, silah arkadaşlarına, Kahraman Ordumuza, şükranlarımızı sunuyor, Türk milletinin bu büyük bayramını şahsım ve grubum adına kutluyorum.
Ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandıran, bu bayrağın altında özgürce yaşamamıza sebep olan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizden Allah razı olsun, mekanları cennet, ruhları şâd olsun. Zafer Bayramımız kutlu olsun.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlayacağımız 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle başta büyük komutan Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, halkımızın bayramını en içten duygularımla kutluyorum.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Savaşı İle vatan topraklarımız düşman işgalinden kurtarılmış, milletimiz hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur. Bu toprakları kanlarıyla sulayan vatan evlatlarına layık olmanın inancı ve gayreti ile milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor, canlarıyla bu toprakları vatan yapan Aziz Şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz.
Ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandıran, bu bayrağın altında özgürce yaşamamıza sebep olan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizden Allah razı olsun, mekanları cennet, ruhları şâd olsun. Zafer Bayramımız kutlu olsun.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıldönümünde, bir kahramanlık destanı yazarak tarihimizin bu gurur dolu gününü yaratan şanlı Ordumuzun tüm mensuplarını şükran ile anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutluyoruz.
Adnan Oktar'ın evinden çıkanlar polisleri şaşırttı
Muharrem İnce'den sert sözler: Yalana başvurmak koltuk sevdası değil de nedir?
Trump'tan Google, Twitter ve Facebook'a eleştiri: Halkın büyük kısmı kandırılıyor
Muğla'nın Yatağan ilçesinde ilginç olay! Bunu da gördük
Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek
İstanbul Ümraniye'de 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz kamerada
AK Parti MYK'nın ardından Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı|KPSS sonuç sorgulama
Rezaletin böylesi! Meğer öğrencisiyle ilişkiye girip...
Genelkurmay ilk kez yayınladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum