HABER

30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları: Kısa, uzun ve Resimli 30 Ağustos zafer bayramı mesajları

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 08:26 | Son Güncelleme

Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun! Vatan toprağını işgal eden düşmanları defettiğimiz Büyük Taarruz’u 96. Yılını kutluyoruz. Bugün gururluyuz ve cumhuriyetimiz, vatanımız için kıvançlıyız. Siz de günün anlam ve önemini en güzel 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ile Facebook, Twitter, Instagram , Whatsapp gibi platformlardan resimli, uzun veya kısa olarak paylaşabilirsiniz. İşte güzel 30 Ağustos Zafer bayramı mesajları...

30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları: Kısa, uzun ve Resimli 30 Ağustos zafer bayramı mesajları

Bugün Dumlupınar’da başlayan Büyük Taarruz’un yani düşmanları varan topraklarından defeden çılgın Türklerin büyük zaferinin 96. Yılı. Bugün kıvançla 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluş savaşının en önemli günü kutladığımız bugünde günün anlam ve önemini anlatan mesajlar da paylaşıyoruz. Sizin için de güzel 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları derledik. Haberimizde Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, SMS vb. Ile paylaşıma uygun gerek kısa, gerek uzun, gerek resimli 30 Ağustos mesajları ile Atatürk’ün sözlerini derledik.

KISA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJLARI

  • Tarihi şanlı zaferlerle dolu olan büyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten duygularımla kutlar, aziz şehitlerimizi minnet duygularımla anarım.

  • Ne mutlu Türküm diyene! Zafer Bayramı'mız kutlu olsun!.

  • Dünyada Türk ordusu gibi başka bir ordu yoktur. Cephanesiz, aç, susuz, uykusuz, süngüsüyle de olsa azmi ile bu başarıyı elde etmiştir. Türkiye Cumhuriyetinin Zafer Bayramı kutlu olsun.

  • Zafer elbette başaracağım diyenin ve başaracağına inananlarındır. Bu güzel memleketimizde zaferi hak eden Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

  • 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun, ne mutlu Türküm diyene!

    • 30 agustos mesajlari 1

    • Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve kahraman Mehmetçikleri saygıyla ve özlemle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyorum.

    • 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun... Rahmetle, hasretle...

    • Bir millette şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin hürriyet ve istiklâline sahip olmasıyla kaimdir.

    • Büyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını ve ülkemizin koruyucusu ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetler Günü’nü yürekten kutlarım.

    • Zafer Bayramı'mız kutlu ve mutlu olsun.

    30 agustos mesajlari 5

    • Uluslar kendi kaderlerini kendileri yazar, ellerinden kalemleri alınsa bile...

    • Milletimizin tarih sayfasına adını altın harflerle yazdırdığı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

    • Türkler tarih sahnesinde her zaman bağımsızlığına ve istiklaline düşkün bir millet olmuştur. Milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun.

    30 agustos mesajlari 7

    • Tuna Nehri'nin serin kıyılarında aldığı abdestin namazını, Afika'nın kızgın çöllerinde eda eden bir milletin çocukları olarak 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutlarım.

    • 19 Mayıs ile başlayan Türk milletinin milli mücadelesi 30 Ağustos Zaferi ile taçlanmıştır. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

    • Milletimizin tarih sayfasına adını altın harflerle yazdırdığı 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

    30 agustos mesajlari 8

    • Tanrı Dağı'ndan, Nur Dağı'na uzanan bu kutsal yolda mübarek kanlarıyla Bedir'den Çanakkale'ye kadar iman ve hürriyet aşkıyla yaşayan milletimin Zafer Bayramı kutlu olsun.

  • Ülkemizin huzur ve refahı için kanlarını döken aziz şehitlerimizin bizlere armağan ettiği Zafer Bayramını heyecan ve coşkuyla kutlamanın onurunu duymaktayız.

  • Bu mutlu günde, zaferi bize yaşatan Atatürk ve silah arkadaşları ile kahraman Türk Ordusu'na şükran ve minnetlerimizi sunarken, ulusumuza da Zafer Bayramı kutlu olsun.

    • UZUN 30 AĞUSTOS ZEFER BAYRAMI MESAJLARI

    • Bizlerin bugün dahi kutlarken büyük onur duyduğumuz bu zaferi bizlere kazandıran başta Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarını rahmet ve şükranla anıyor ve Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyoruz.

    • Bağımsızlığımızı ve bir devlet olmamızı sağlayan 30 Ağustos Zafer’ini bize armağan eden eşsiz Önder Atatürk’e, silah arkadaşlarına, Kahraman Ordumuza, şükranlarımızı sunuyor, Türk milletinin bu büyük bayramını şahsım ve grubum adına kutluyorum.

    • 30 Ağustos Zaferi milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bağımsızlık meşalesinin ebediyen yanacağı bir zaferdir. Bu güzel Zafer Bayramınız kutlu olsun. - Büyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını ve ülkemizin koruyucusu Ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nü yürekten kutlarım.

    30 agustos mesajlari 2

    • Ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandıran, bu bayrağın altında özgürce yaşamamıza sebep olan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizden Allah razı olsun, mekanları cennet, ruhları şâd olsun. Zafer Bayramımız kutlu olsun.

      • 30 Ağustos'un Türkiye'nin geleceği için binlerce şehidin, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde canları pahasına, özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin sonsuza dek sönmemek üzere yakıldığı büyük bir zaferdir. Bu zaferin ışığı altında nice güzel 30 Ağustos Zafer Bayramlara.
    • Zaferler ancak azim ve cesaretle kazanılır işte bu iki unsur Türk ordusuna zaferler kazandırmıştır Türk ordusu kadınıyla,yaşlısıyla zafere inanmıştı. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun.

    30 agustos mesajlari 6

    • Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlayacağımız 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle başta büyük komutan Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, halkımızın bayramını en içten duygularımla kutluyorum.

  • Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Savaşı İle vatan topraklarımız düşman işgalinden kurtarılmış, milletimiz hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur. Bu toprakları kanlarıyla sulayan vatan evlatlarına layık olmanın inancı ve gayreti ile milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor, canlarıyla bu toprakları vatan yapan Aziz Şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz.

    • Aziz milletimizin milli mücadele sürecindeki en büyük adımı olan Büyük Taarruz Zaferi’nin yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız uğruna canlarını feda etmekten bir an olsun bile tereddüt etmeyen aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anar, milletimizin Zafer Bayramını içtenlikle kutlarım.

    • 30 agustos mesajlari 3

    • Ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandıran, bu bayrağın altında özgürce yaşamamıza sebep olan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizden Allah razı olsun, mekanları cennet, ruhları şâd olsun. Zafer Bayramımız kutlu olsun.

    • 30 Ağustos zaferi ile kurulan ve Türk milletinin en büyük eserlerinden biri olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatanı ve milletiyle birlikte sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşaması yönündeki inanç, istek ve idealimizi bir kez daha ifade ederek Zafer Bayramınızı kutluyoruz.

    30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıldönümünde, bir kahramanlık destanı yazarak tarihimizin bu gurur dolu gününü yaratan şanlı Ordumuzun tüm mensuplarını şükran ile anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutluyoruz.


    PARTNERParmağınızı böyle bantlarsanız... Kimse bu olayın farkında değil...Parmağınızı böyle bantlarsanız... Kimse bu olayın farkında değil...
    30 Ağustos mesajları (resimli, kısa, uzun) - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemi ve Atatürk’ün sözleri 30 Ağustos mesajları (resimli, kısa, uzun) - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemi ve Atatürk’ün sözleri
    Trabzon'da pistten çıkan uçak millet kıraathanesi olacakTrabzon'da pistten çıkan uçak millet kıraathanesi olacak
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    Anahtar Kelimeler:
    30 Ağustos mesajları 30 ağustos zafer bayramı mesajları

    En Çok Okunan Haberler

    Beşiktaş Burak Yılmaz'ın bonservisi için Trabzonspor'la anlaşmaya çalışıyor!

    Beşiktaş Burak Yılmaz'ın bonservisi için Trabzonspor'la anlaşmaya çalışıyor!

    Yıldız Tilbe'nin tweeti sosyal medyayı salladı

    Yıldız Tilbe'nin tweeti sosyal medyayı salladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

    Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

    Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

    Son hali korkunç! Kulağını ve burnunu kesti

    Son hali korkunç! Kulağını ve burnunu kesti

    Rezaletin böylesi! Meğer öğrencisiyle ilişkiye girip...

    Rezaletin böylesi! Meğer öğrencisiyle ilişkiye girip...

    İlginizi Çekebilir

    Fatih Portakal Instagram hesabından paylaştığı video ile olay yarattı! Arapapıştı Kanyonu...

    Fatih Portakal Instagram hesabından paylaştığı video ile olay yarattı! Arapapıştı Kanyonu...

    Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

    Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

    Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

    Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

    Halk TV'de İsmail Dükel'den sonra bir şok açıklama da Uğur Dündar'dan! Twitter'dan paylaştı...

    Halk TV'de İsmail Dükel'den sonra bir şok açıklama da Uğur Dündar'dan! Twitter'dan paylaştı...

    Rahip Brunson davasında çok çarpıcı detaylar! İlk kez ortaya çıktı

    Rahip Brunson davasında çok çarpıcı detaylar! İlk kez ortaya çıktı

    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Diğer Haberler
    Aydınlık Gazetesi: ABD’nin ‘casus’ları Türkiye'yi izliyor

    Aydınlık Gazetesi: ABD’nin ‘casus’ları Türkiye'yi izliyor

    Bıçaklanıp balkondan atılan kadının annesi konuştu: Gelinliğinle git, kefeninle gel demiştim

    Bıçaklanıp balkondan atılan kadının annesi konuştu: Gelinliğinle git, kefeninle gel demiştim

    Evinin önünden çalınan motosikletini çuvallarla teslim aldı

    Evinin önünden çalınan motosikletini çuvallarla teslim aldı

    Süper Loto sonuçları 30 Ağustos / Milli Piyango 567. hafta Süper Loto çekilişi sonucu (MPİ canlı çekiliş izle)

    Süper Loto sonuçları 30 Ağustos / Milli Piyango 567. hafta Süper Loto çekilişi sonucu (MPİ canlı çekiliş izle)

    TSK’dan “Büyük Zafer” klibi

    TSK’dan “Büyük Zafer” klibi

    Trabzon'da pistten çıkan uçak millet kıraathanesi olacak

    Trabzon'da pistten çıkan uçak millet kıraathanesi olacak

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.