HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 29 Ağustos yarım gün resmi tatil mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 29 Ağustos yarım gün resmi tatil mi?

22.08.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? Çok sayıda vatandaş, Zafer Bayramı öncesi internette araştırma yapmaya başladı. Tatil günlerini değerlendirmek isteyen kamu personelleri 29 Ağustos’un yarım gün resmi tatil olup olmadığını öğrenmek için arama motorlarında "29 Ağustos yarım gün resmi tatil mi?" konu başlığını araştırıyor. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? İşte merak edilen soruların yanıtı...

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 29 Ağustos yarım gün resmi tatil mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı'na birkaç gün kala vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Çok sayıda vatandaş internette "29 Ağustos yarım gün resmi tatil mi?" sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl salı gününe denk geliyor.

29 AĞUSTOS TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bir gün öncesi olan 29 Ağustos ise resmi tatil değildir.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

30 Ağustos Zafer Bayramı son derece önemlidir.

Bilindiği üzere ülke işgal birliklerinin Türkiye sınırlarından çıkması daha sonra olsa da 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil etmektedir.

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayramdır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadınların kavgasında silahlar çekildi, ortalık savaş alanına döndü!Kadınların kavgasında silahlar çekildi, ortalık savaş alanına döndü!
Kazalarla ilgili Bakan Soylu'dan yeni açıklamaKazalarla ilgili Bakan Soylu'dan yeni açıklama
Türkiye, Gaziantep ve Mardin'den gelen acı haberlerle yasa boğuldu! Türkiye, Gaziantep ve Mardin'den gelen acı haberlerle yasa boğuldu!
Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı zafer bayramı zafer bayramı hangi gün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Herkes indirim beklerken zam geliyor

Herkes indirim beklerken zam geliyor

Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada şok tespit

Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada şok tespit

Emekli promosyonları için 32 bin TL iddiası!

Emekli promosyonları için 32 bin TL iddiası!

Gaziantep Valisi "Yeni görüntüler ortaya çıktı" diyerek paylaştı

Gaziantep Valisi "Yeni görüntüler ortaya çıktı" diyerek paylaştı

Adı bile ürkütüyor, hızlı yayılıyor! Yeni salgın akılalmaz boyutlara ulaşıyor

Adı bile ürkütüyor, hızlı yayılıyor! Yeni salgın akılalmaz boyutlara ulaşıyor

Sıcak hava aldatmasın! Günler sürecek

Sıcak hava aldatmasın! Günler sürecek

İlginizi Çekebilir

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Seksi pozlarıyla ünlendi! Hastane yatağından bile para kazandı

Seksi pozlarıyla ünlendi! Hastane yatağından bile para kazandı

Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...

Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.