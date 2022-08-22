30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 29 Ağustos yarım gün resmi tatil mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı'na birkaç gün kala vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Çok sayıda vatandaş internette "29 Ağustos yarım gün resmi tatil mi?" sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl salı gününe denk geliyor.

29 AĞUSTOS TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bir gün öncesi olan 29 Ağustos ise resmi tatil değildir.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

30 Ağustos Zafer Bayramı son derece önemlidir.

Bilindiği üzere ülke işgal birliklerinin Türkiye sınırlarından çıkması daha sonra olsa da 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil etmektedir.

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayramdır.

