30 Eylüle kadar TÜVTÜRK muayenesini yaptırmanız gerek!

Yapılan açıklamada, bu uzatmanın 30 Eylül’e kadar süreceği belirtiliyor. Bu uzatmadan yalnızca 3 Nisan – 3 Temmuz 2020 tarihleri arasında muayene işlemleri sona erecek otomobillerin faydalanacağı da ekleniyor. Kapsam dışında kalan araçların ertelemeden yararlanamayacağı belirtilirken, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve gecikme cezası ödememeleri adına muayene sürelerini kontrol etmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

TÜVTÜRK muayene son tarihi ne ya da TÜVTÜRK erteleme gibi aramalarınız için hemen yanıt verelim. Nisan 2020-3 Temmuz 2020 tarihleri arasında araç muayenesini yaptırmayanlara ek süre verilmişti. Bu ek süre 17 Ağustos 2020'ye kadardı. Anca 17 Ağutos 2020'de de araç muayenesini yaptırmayanlara tekrar ek süre verildi. Araç muayenesi için son tarih 30 Eylül 2020 olarak açıklandı. Peki, TÜVTÜRK randevusu nereden alınır , TÜVTÜRK'te korona sırası sıra bekleme durumu ne ya da TÜVTÜRK gecikme cezası konularında durum ne?

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı T ÜVTÜRK muayenesini yaptırmayanlara ek süre verdi. TÜVTÜRK için son tarih 30 Eylül olarak belirlendi. TÜVTÜRK muayene süresi hakkında detaylar şöyle...

TÜVTÜRK MUAYENE SÜRESİNİ GECİKTİRENLER PARA CEZASI ÖDEYECEK Mİ?

3 Nisan 2020-3 Temmuz 2020 tarihleri arasında aracınızın muayene süresi dolduysa ve 17 Ağustos 2020 tarihine kadar yine muayenesi yapılmadıysa sizin için muayene süresi, 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldı. Ayrıca yüzde 5 gecikme ücreti de alınmayacak.

KORONA NEDENİYLE TÜVTÜRK'TE ÇOK BEKLER MİYİZ?

Korona nedeniyle TÜVTÜRK'te çok bekler miyiz ya da TÜVTÜRK muayene istasyonlarında durum ne gibi sorular da akıllarda. Bu konuda TÜVTÜRK tarafından yapılan açıklama şöyle:

Bu süre zarfında, istasyonlarda yoğunluk yaşanmaması için vatandaşlardan muayenelerini son güne bırakmamalarını rica ediyoruz. Türkiye genelindeki tüm Tüvtürk istasyonlarının tam kapasite çalışmaya ve randevu vermeye devam ettiğini ekliyoruz. Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumaya yönelik olarak, hali hazırda Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ve tüm istasyonlarımızda uygulanan önlemlere ek olarak Türkiye genelindeki istasyonlarımızda üst düzey tedbirler alınmaktadır.

TÜVTÜRK MUAYENESİ İÇİN RANDEVU NEREDEN ALINIR?

TÜVTÜRK muayanesi için randevu nereden alınır? TÜVTÜRK muayenesi telefonla randevu hattı ya da internetten TÜVTÜRK muayenesi arayışında olanlar için hemen paylaşalım: Tüvtürk Araç randevusu, tuvturk.com.tr internet sitesi ve “08502228888” numaralı telefondan ücretsiz bir şekilde alınabiliyor.



