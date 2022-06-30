30 Haziran Perşembe günü tüm burç yorumları!

30 Haziran Perşembe yani ayın son günü için günlük burç yorumları

haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç,

Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova

ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel

tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak,

Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 30 Haziran

Perşembe günlük burç yorumları...

KOÇ

Yeni bir araba veya büyük bir eşya satın alma planlarına

girebilirsiniz. İş yerindeki bir rakibinizle çekişmeli bir konuyu

gündeme getirmekte tereddüt edebilirsiniz. Evde bir şeyler planlamak,

ailenizle keyifli vakit geçirmek için bahaneniz olacak.

BOĞA

Bazı aceleci yatırımlar nedeniyle parasal durumunu sallantıya

sokabilir. Profesyonel cephede üstlendiğiniz her şeyde mükemmellik

arıyorsunuz. Ama kendinizi o kadar yıpratmayın. Rekabetçi bir ortamda

yeteneklerinizi sergileme şansınız olacak.

İKİZLER

Yakında iyi kazanç fırsatları karşınıza çıkabilir. Sağlığınıza dikkat

etmeniz çok iyi olabilir. Tıp veya mühendislik sektörlerinde olanlar

muhtemelen iyi bir deneyim kazanabilir. Beklenmeyen çevrelerden gelen

övgüler, bazılarınızın gününü güzelleştirebilir.

YENGEÇ

Bir anlaşmayı müzakere etmek için masaya oturabilirsiniz. Formda

olmayanların fiziksel zindeliği elde etmek için tüm çabayı

göstermeleri gerekecek. Profesyonel cephede kendinizi çemberin dışında

bulabilirsiniz.

ASLAN

Sağlığınıza dikkat etmek istiyorsunuz. Bu yüzden yeni rutinler

hazırlamaya başlayabilirsiniz. Sizin için uğurlu olduğunu düşündüğünüz

günlerden birindesiniz. Plansız bir yatırım işine girişebilirsiniz.

Günün sonuna doğru ailenizle vakit geçirmek isteyebilirsiniz.

BAŞAK

Beklenmeyen yatırım fırsatları yüzünüzü güldürecek. İş yerinde gözler

üzerinizde. Bazı çalışma arkadaşlarınız gereksiz sorunlara neden

olabilir. Sağlığınız iyi ancak ruh haliniz gel gitli olabilir. Pozitif

düşünmeye çalışın. İyi bir haber neşenizi yerine getirebilir.

TERAZİ

Profesyonel cephedeki çabalarınız takdir edilecektir. Ekonomik olarak

cesurca adımlar atıyorsunuz. Disiplinli, en yüksek fiziksel zindeliğe

ulaşmanıza yardımcı olabilir. Bir aile anlaşmazlığında, bir

rakibinizle barış çubuğunu içmeniz muhtemeldir. Gayrimenkule yatırım

yapmak için iyi bir zaman.

AKREP

Bazılarınızın uygun yatırımlar için bir finans uzmanının yardımına

ihtiyacı olabilir. Daha sonra sorunlara neden olabileceğinden, iş

yerinde açık uçlu konulara karşı dikkatli olmalısınız. Partnerinizle

bir konuda uzlaşmaya çalışacaksınız.

YAY

Bazıları için bir finansal işlemde açığa çıkma şansı göz ardı

edilemez. İş yerinde inisiyatifinizi kullanmanız çok takdir

edilecektir. Bazılarını uzun süre rahatsız eden bir rahatsızlık için

evde bir çare kullanışlı olacaktır. Ev cephesinde olumlu değişiklikler

bazılarını bekliyor.

OĞLAK

Hisse senedi, borsa veya dijital parayla ilgilenenler kötü bir

gelişmeyle karşı karşıya kalabilir. İş cephesinde bazı iyi seçenekler

beklenebilir. Sağlıklı kalmak için aşırıya kaçma eğiliminizi

frenlemeniz gerekecek. Bazılarınız bugün bir aile konuğunu

ağırlayabilir.

KOVA

Ekstra harcamalarınızın farkındasınız. Frenlemeniz faydanıza

olacaktır. Resmi işleri olanlar veya devlet tarafından bir iş için

yanıt bekleyenler olumlu sonuçlar alabilirler. Mevsim geçişi sizi hiç

olmadığı kadar etkilemiş olabilir. Dikkatli olun.

BALIK

Mali cephede iyi bir haber alabilirsiniz. İşyerinde bir projenin

parçası olabilirsiniz, bu yüzden sıkı çalışmaya hazır olun! Bir spor

salonuna veya egzersiz rutinine katılmak faydalı olacaktır. Kişisel

ilişkiler iç cephede bir sarsıntı alabilir. Bazılarınız bir ev veya

mülk satın almak için tasarruf etmeyi planlayabilir.

