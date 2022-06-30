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30 Haziran Perşembe günü tüm burç yorumları!

30.06.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 30 Haziran Perşembe aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

30 Haziran Perşembe günü tüm burç yorumları!

30 Haziran Perşembe yani ayın son günü için günlük burç yorumları
haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç,
Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova
ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel
tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak,
Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 30 Haziran
Perşembe günlük burç yorumları...

KOÇ

Yeni bir araba veya büyük bir eşya satın alma planlarına
girebilirsiniz. İş yerindeki bir rakibinizle çekişmeli bir konuyu
gündeme getirmekte tereddüt edebilirsiniz. Evde bir şeyler planlamak,
ailenizle keyifli vakit geçirmek için bahaneniz olacak.

BOĞA

Bazı aceleci yatırımlar nedeniyle parasal durumunu sallantıya
sokabilir. Profesyonel cephede üstlendiğiniz her şeyde mükemmellik
arıyorsunuz. Ama kendinizi o kadar yıpratmayın. Rekabetçi bir ortamda
yeteneklerinizi sergileme şansınız olacak.

İKİZLER

Yakında iyi kazanç fırsatları karşınıza çıkabilir. Sağlığınıza dikkat
etmeniz çok iyi olabilir. Tıp veya mühendislik sektörlerinde olanlar
muhtemelen iyi bir deneyim kazanabilir. Beklenmeyen çevrelerden gelen
övgüler, bazılarınızın gününü güzelleştirebilir.

YENGEÇ

Bir anlaşmayı müzakere etmek için masaya oturabilirsiniz. Formda
olmayanların fiziksel zindeliği elde etmek için tüm çabayı
göstermeleri gerekecek. Profesyonel cephede kendinizi çemberin dışında
bulabilirsiniz.

ASLAN

Sağlığınıza dikkat etmek istiyorsunuz. Bu yüzden yeni rutinler
hazırlamaya başlayabilirsiniz. Sizin için uğurlu olduğunu düşündüğünüz
günlerden birindesiniz. Plansız bir yatırım işine girişebilirsiniz.
Günün sonuna doğru ailenizle vakit geçirmek isteyebilirsiniz.

BAŞAK

Beklenmeyen yatırım fırsatları yüzünüzü güldürecek. İş yerinde gözler
üzerinizde. Bazı çalışma arkadaşlarınız gereksiz sorunlara neden
olabilir. Sağlığınız iyi ancak ruh haliniz gel gitli olabilir. Pozitif
düşünmeye çalışın. İyi bir haber neşenizi yerine getirebilir.

TERAZİ

Profesyonel cephedeki çabalarınız takdir edilecektir. Ekonomik olarak
cesurca adımlar atıyorsunuz. Disiplinli, en yüksek fiziksel zindeliğe
ulaşmanıza yardımcı olabilir. Bir aile anlaşmazlığında, bir
rakibinizle barış çubuğunu içmeniz muhtemeldir. Gayrimenkule yatırım
yapmak için iyi bir zaman.

AKREP

Bazılarınızın uygun yatırımlar için bir finans uzmanının yardımına
ihtiyacı olabilir. Daha sonra sorunlara neden olabileceğinden, iş
yerinde açık uçlu konulara karşı dikkatli olmalısınız. Partnerinizle
bir konuda uzlaşmaya çalışacaksınız.

YAY

Bazıları için bir finansal işlemde açığa çıkma şansı göz ardı
edilemez. İş yerinde inisiyatifinizi kullanmanız çok takdir
edilecektir. Bazılarını uzun süre rahatsız eden bir rahatsızlık için
evde bir çare kullanışlı olacaktır. Ev cephesinde olumlu değişiklikler
bazılarını bekliyor.

OĞLAK

Hisse senedi, borsa veya dijital parayla ilgilenenler kötü bir
gelişmeyle karşı karşıya kalabilir. İş cephesinde bazı iyi seçenekler
beklenebilir. Sağlıklı kalmak için aşırıya kaçma eğiliminizi
frenlemeniz gerekecek. Bazılarınız bugün bir aile konuğunu
ağırlayabilir.

KOVA

Ekstra harcamalarınızın farkındasınız. Frenlemeniz faydanıza
olacaktır. Resmi işleri olanlar veya devlet tarafından bir iş için
yanıt bekleyenler olumlu sonuçlar alabilirler. Mevsim geçişi sizi hiç
olmadığı kadar etkilemiş olabilir. Dikkatli olun.

BALIK

Mali cephede iyi bir haber alabilirsiniz. İşyerinde bir projenin
parçası olabilirsiniz, bu yüzden sıkı çalışmaya hazır olun! Bir spor
salonuna veya egzersiz rutinine katılmak faydalı olacaktır. Kişisel
ilişkiler iç cephede bir sarsıntı alabilir. Bazılarınız bir ev veya
mülk satın almak için tasarruf etmeyi planlayabilir.

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