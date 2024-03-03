30 milyar liralık vurgun! Paranın izini kaybettirmek için bakın ne yapmışlar

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, mobil uygulamalarda yüksek kazanç vadederek vatandaşları dolandırdığı belirlenen şebeke; teknik ve fiziki takiple deşifre edildi. Şüphelilerin, ağlarına düşürdükleri mağdurları, oluşturdukları sahte uygulamalar üzerinden kazanç sağlamış gibi göstererek, para talep ettikleri belirlendi.

20 İLDE OPERASYON

Bu tespitler üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Ordu, Sivas ve Şırnak’ta eş zamanlı olarak ‘Sibergöz-23’ adı verilen operasyonu başlattı.

300 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Çok sayıda adrese baskın yapan polis, 146 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı av tüfeği, 35 kripto varlık madenciliği cihazı, 2 milyon 586 bin TL ve çok miktarda altın, döviz ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin yaklaşık 300 milyon TL değerinde taşınır ve taşınmaz mal varlığına da el konuldu.

30 MİLYAR LİRALIK İŞLEM TESPİT EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için Adana Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturma kapsamında incelemesini sürdüren polis, şüphelilerin banka hesaplarından 30 milyar TL işlem yapıldığını tespit etti. Elde edilen bu suç gelirinin de takibinin zorlaşması için kripto paraya çevrildiği saptandı.

74 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 74’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 58’i adli kontrol şartı, 14’ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





