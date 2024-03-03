HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 30 milyar liralık vurgun! Paranın izini kaybettirmek için bakın ne yapmışlar

30 milyar liralık vurgun! Paranın izini kaybettirmek için bakın ne yapmışlar

03.03.2024 11:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana merkezli 20 ilde oluşturdukları sahte uygulamalar üzerinden yüksek kazanç sağlamış gibi gösterip, yatırım bedeli talep ederek, dolandırıcılık yapan ve Sibergöz-23 operasyonuyla çökertilen şebeke üyesi 74 şüpheli tutuklandı, 58’i adli kontrol şartı, 14’ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemede 30 milyar TL'lik işlem hareketliği tespit edilirken, suç gelirlerini takibini zorlaştırmak için kripto paraya çevirdiği saptandı. İşte detaylar...

30 milyar liralık vurgun! Paranın izini kaybettirmek için bakın ne yapmışlar

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, mobil uygulamalarda yüksek kazanç vadederek vatandaşları dolandırdığı belirlenen şebeke; teknik ve fiziki takiple deşifre edildi. Şüphelilerin, ağlarına düşürdükleri mağdurları, oluşturdukları sahte uygulamalar üzerinden kazanç sağlamış gibi göstererek, para talep ettikleri belirlendi.

ADANA-SAHTE-UYGULAMALARDAN-KAZANC-SAGLAM_20622 (2)

20 İLDE OPERASYON

Bu tespitler üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Ordu, Sivas ve Şırnak’ta eş zamanlı olarak ‘Sibergöz-23’ adı verilen operasyonu başlattı.

ADANA-SAHTE-UYGULAMALARDAN-KAZANC-SAGLAM_20622 (1)

300 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Çok sayıda adrese baskın yapan polis, 146 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı av tüfeği, 35 kripto varlık madenciliği cihazı, 2 milyon 586 bin TL ve çok miktarda altın, döviz ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin yaklaşık 300 milyon TL değerinde taşınır ve taşınmaz mal varlığına da el konuldu.

ADANA-SAHTE-UYGULAMALARDAN-KAZANC-SAGLAM_20622

30 MİLYAR LİRALIK İŞLEM TESPİT EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için Adana Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturma kapsamında incelemesini sürdüren polis, şüphelilerin banka hesaplarından 30 milyar TL işlem yapıldığını tespit etti. Elde edilen bu suç gelirinin de takibinin zorlaşması için kripto paraya çevrildiği saptandı.

ADANA-SAHTE-UYGULAMALARDAN-KAZANC-SAGLAM_20622 (4)

74 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 74’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 58’i adli kontrol şartı, 14’ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'ye dönemeyen eşini soyup soğana çevirdiTürkiye'ye dönemeyen eşini soyup soğana çevirdi
Maden faciasının sorumluları için hesap vakti! Sayı 8'e yükseldiMaden faciasının sorumluları için hesap vakti! Sayı 8'e yükseldi
'Müslüm Baba' ile unutulmayan anı! Sokağa çıkan taksici yoğun ilgi gördü'Müslüm Baba' ile unutulmayan anı! Sokağa çıkan taksici yoğun ilgi gördü
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Adana
En Çok Okunan Haberler
Çift, çektikleri videoyla tüm yaşadıklarını anlattı!

Çift, çektikleri videoyla tüm yaşadıklarını anlattı!

'Gerekirse şahitlik yaparım' dedi... EYT davasında sıra dışı olay! Hakan Peker'in klibi delil oldu

'Gerekirse şahitlik yaparım' dedi... EYT davasında sıra dışı olay! Hakan Peker'in klibi delil oldu

Şu ana kadar görülen 18'inci vaka...

Şu ana kadar görülen 18'inci vaka...

1 milyon liralık soygunda şoke eden detaylar: Kız torunu ve sevgilisi çıktı

1 milyon liralık soygunda şoke eden detaylar: Kız torunu ve sevgilisi çıktı

'Başkalarına yanağınızı okşatıyorsunuz. Bize gelince…'

'Başkalarına yanağınızı okşatıyorsunuz. Bize gelince…'

Cinsel içerikli görüntülerle şantaj!

Cinsel içerikli görüntülerle şantaj!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.