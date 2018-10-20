300 metre yükseklikte yürekleri ağza getiren tatbikat

Tatbikatta, senaryo gereği kayalıklarda mahsur kalan bir vatandaş kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden AFAD ve JAK ekipleri, önce kayalıklarda yaralı halde mahsur kalan vatandaşın yerini tespit etti.

1 / 8 Hazırlıklarını tamamlayan AFAD ve JAK ekipleri, yalçın kayaların üzerine çıktı. İki kişi iple kazazedenin yanına indi.

2 / 8 Kazazedelerin sağlık durumunu kontrol eden ekipler, ardından diğer arkadaşlarına bilgi verdi. Sağlık durumu iyi olan kazazede halatla 300 metre yukarı çekildi.

3 / 8 Tatbikat esnasında çetin hava şartlarının yanı sıra zaman zaman sis meydana geldi. Buna rağmen AFAD ve JAK ekipleri yaralı vatandaşı kurtarmayı başardı.

4 / 8 Kurtarma esnasında kayalıklardan kopan taş parçaları dikkati çekti.

5 / 8 Ekipler, kayalıklarda mahsur kalan kazazedeyi sağ salim kurtarmayı başardı.

6 / 8 Yetkililer, AFAD ve JAK ekiplerinin her türlü afetlere karşı hazırlıklı olduğunu belirtti.

7 / 8 Bu tür tatbikatların yıl içerisinde zaman zaman gerçekleştirildiği öğrenildi.