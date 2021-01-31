31 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

31 Ocak 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 128 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 6 bin 562 oldu.

7 bin 6 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 362 bin 415'e yükseldi.

Toplam test sayısı 29 milyon 631 bin 422'ye ulaştı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 477 bin 463, vefat sayısı 25 bin 993, ağır hasta sayısı bin 634 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,0, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

31 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

30 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU





