32. Gün programındaki 'efsane kavga' Doğu Perinçek'e soruldu: Pişman mısınız?

Yıllar sonra yeniden 32. Gün için Umur Birand'ın sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 1991 seçim öncesi Ertuğrul Kürkçü ve ile olan "efsane" tartışması hakkında yöneltilen "Pişman mısınız?" sorusunu yanıtladı.

"BENİM MADALYAM O PROGRAM"

Perinçek, "Yok. Tam tersine bugün övünüyorum. Benim hayatım sövgü yoktur, iyi bir şey değil tabii sövmek falan. Ama benim madalyamdır o program" yanıtını verdi. Perinçek, "30 yıl önce bugünkü serüveni görmüşüm" yanıtını verdi.

TARTIŞMADA NE OLMUŞTU?

Perinçek'in "P..t" sözüne karşılık Kürkçü masayı yumruklayarak "Sen görürsün Dev Genç nasıl patlar beyninde" demişti. Perinçek, Kürkçü'ye "Sen Menderesleri, Abdülhamitleri savundun" derken Kürkçü'nün cevabı "Terbiyesiz, savunmadım, çıkar göster" olmuştu.

