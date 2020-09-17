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  4. 32. Gün programındaki 'efsane kavga' Doğu Perinçek'e soruldu: Pişman mısınız?

32. Gün programındaki 'efsane kavga' Doğu Perinçek'e soruldu: Pişman mısınız?

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 18:38 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yıllar sonra 32. Gün programına katıldı ve Ertuğrul Kürkçü'yle olan "Efsane" tartışmasıyla ilgili "Pişman mısınız?" sorusunu yanıtladı. Perinçek, "Tam tersine bugün övünüyorum. Benim hayatım sövgü yoktur, iyi bir şey değil tabii sövmek falan. Ama benim madalyamdır o program" dedi.

32. Gün programındaki 'efsane kavga' Doğu Perinçek'e soruldu: Pişman mısınız?

Yıllar sonra yeniden 32. Gün için Umur Birand'ın sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 1991 seçim öncesi Ertuğrul Kürkçü ve ile olan "efsane" tartışması hakkında yöneltilen "Pişman mısınız?" sorusunu yanıtladı.

"BENİM MADALYAM O PROGRAM"

Perinçek, "Yok. Tam tersine bugün övünüyorum. Benim hayatım sövgü yoktur, iyi bir şey değil tabii sövmek falan. Ama benim madalyamdır o program" yanıtını verdi. Perinçek, "30 yıl önce bugünkü serüveni görmüşüm" yanıtını verdi.

TARTIŞMADA NE OLMUŞTU?

Perinçek'in "P..t" sözüne karşılık Kürkçü masayı yumruklayarak "Sen görürsün Dev Genç nasıl patlar beyninde" demişti. Perinçek, Kürkçü'ye "Sen Menderesleri, Abdülhamitleri savundun" derken Kürkçü'nün cevabı "Terbiyesiz, savunmadım, çıkar göster" olmuştu.

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