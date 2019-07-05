32 yılda tamamlanan araştırmadan çok çarpıcı sonuç! Obezite bulaşıcı mı?

Makaleyi okuyun ve unutmayın ki güzelliğiniz vücudunuzun ağırlığıyla değil zihin ve ruh haliyle tanımlanır. Hawaii Üniversitesi'nden araştırmacıların, 5 bin kişi üzerinde yaptığı incelemeye göre fazla kilolu insanlarla arkadaşlık yapan zayıf kişilerin kilo aldığı gözlendi. Yani kilolu olan kişiler zayıf arkadaşlarının kilo almasına yardım ediyormuş.

Harvard Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar, obezitenin kişiden kişiye yayılabileceği teorisinde en gelişmiş ilerlemeyi yaptılar. 32 yıldır 12 bin kişilik bir grubu analiz eden uzmanlar, 'arkadaşınız ekstra kilo almışsa,% 50 oranında kilo almanız muhtemeldir' sonucunda birleşiyorlar.

Bilim insanları, bu verilerin obezite ile mücadelede yeni yolların geliştirilmesine yardımcı olabileceğini düşünüyor. Amaç, bireysel olarak değil, sağlıklı beslenme ilkelerini gruplar halinde uygulamaktır. Yapılan çalışmalar, bildiğimiz bir gerçeği ispatlıyor aslında: Arkadaşlarınızla birlikte kilo vermek her zaman daha iyi sonuçlar doğuruyor.



