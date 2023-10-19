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    4. 33 katlı iki kulenin arasına inşa edilen iskele çöktü! İşçiler 150 metre yükseklikte asılı kaldı

    33 katlı iki kulenin arasına inşa edilen iskele çöktü! İşçiler 150 metre yükseklikte asılı kaldı

    19.10.2023 13:33 | Son Güncelleme:
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    Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki bir inşaat alanında yaşanan olay dünya basınında ilgi çekti. 33 katlı iki kulenin arasına yapılan bir iskele çöktü. İşçiler 150 metre yükseklikte havada asılı kaldı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

    Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki bir inşaat alanında iskelenin çökmesi sonucunda işçiler metrelerce yüksekte asılı kaldı. Görüntülerde sahadaki işçilerin halatlarla bağlı olduğu iskelenin çökmesi üzerine asılı kaldıkları anlar yer aldı. Olay yerine on itfaiye aracı gönderildi. Ayrıca olay yerine polis helikopteri sevk edildi.

    VİNÇ YARDIMIYLA KURTARILDI

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    Yerel basında yer alan haberlere göre, iskelenin çökmesinin ardından sekiz işçi havada mahsur kaldı. Görüntüler, işçilerden en az dördünün boşluğun üzerinde sallanırken çaresizce kablolara tutunduğunu gösteriyor. Görgü tanığı Lidiane Dias yerel basına verdiği demeçte, mahsur kalan işçilerin çökmeden "birkaç dakika" sonra sahadaki bir vinç yardımıyla kurtarıldığını söyledi.

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    Yakınlarda bir berber dükkanının sahibi olan Lidiane, "Gürültü çok yüksekti, birçok şey düştü. Yapı çöktü. İnşaat alanının içinde olduğu için enkazın nereye düştüğünü göremedik" dedi.

    OLAY ARAŞTIRILIYOR

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    Bir işçi belirlenmeyen yaralanmalar nedeniyle trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Vefat eden kişinin ölüm nedenini ve olaya ilişkin araştırma polis ekipleri tarafından devam ediyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    Brezilya iskele kaza

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