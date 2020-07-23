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35 yıldır çözülemeyen cinayet, sigara izmaritiyle aydınlandı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.07.2020 14:57 | Son Güncelleme

Sigara izmariti üzerindeki DNA sayesinde, 30 yılı aşkın süredir çözülemeyen davada bir adam cinayetle suçlandı.

35 yıldır çözülemeyen cinayet, sigara izmaritiyle aydınlandı

Pazartesi günü savcılar, Paul Aikman'ın 1985'te öldürülmesiyle ilgili olarak Oklahoma'daki mahkum Earl Wilson'a birinci dereceden cinayet suçlamasında bulundu.

Oklahoma Başsavcısı Mike Hunter, dedektiflerin 55 yaşındaki adamın DNA'sıyla suç mahallinde bulunan sigara izmaritleri üzerindeki izleri eşleştirdiğini söyledi.

Hunter şu ifadeleri kullandı:

DNA teknolojisindeki ilerlemeler yetkililerin bu zor vakaları tekrar gözden geçirmesine olanak sağlıyor.

Davanın çözülememiş olması birilerinin sorumlu tutulmayacağı anlamına gelmez, aradan 30 yıl geçmiş olsa bile.

Yetkililer Aikman'ın 1985 yılının eylül ayında Lincoln Belediyesi'ndeki Turner Otoyolu'nda bıçaklanarak öldürüldüğünü fakat zamanında davanın çözülemediğini söyledi.

Oklahoma Eyaleti Soruşturma Bürosu (OSBI) dedektiflerinin cinayet mahallinden topladığı sigara izmaritleri, şüphelinin DNA profilini çıkarmak için kullanılmıştı fakat geçen yıla kadar bir eşleşme sağlanamamıştı.

Hunter ulusal DNA veri tabanı sayesinde Wilson'ın DNA'sının sigara izmaritlerindekilerle eşleştirildiğini söyledi.

OSBI Direktörü Rick Adams pazartesi günü şöyle açıklama yaptı:

Paul Aikman'ın ailesi 35 yıl boyunca cinayetten kimin sorumlu olduğunu bilememenin acısını çekti. 35 yıl geçti ama Paul'u unutmadık.

OSBI dedektifleriyle Çözülmemiş Davalar Birimimizin kararlı çalışması ve bilim sayesinde Paul'un öldürülmesiyle ilgili şüphelinin tespit edildiğini bildirmekten mutluluk duyuyoruz.

Wilson halihazırda Oklahoma'da Aikman cinayetiyle alakasız suçlar sebebiyle tutuklu bulunuyor.

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