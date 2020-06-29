Hamilelikte 36. Hafta : 36 Haftalık Gebelik Gelişimi

Anneciğim neredeyse sona yaklaştık yakında birbirimize kavuşuyoruz, ne güzel değil mi? 36 haftalık gebelik kaç aylık olur dersen hamileliğinin 9. ayındasın yani 3. trimester’ın son ayındasın. Doğum 40-41. haftada gerçekleştiği için senin beni dünyaya getirmene 4-5 hafta gibi bir zaman kaldı. Bu hafta hem heyecanlısın, hem korkuyorsun, hem gersinsin, hem de mutlusun yani birçok duyguyu bir arada yaşıyorsun. Bu durum çok normal, benim karnında olmama alıştın bir de bakacaksın kucağındayım. Gebelikte Bebeğinizin 36. Hafta Gelişimi Şu an sindirim sistemim çalışmaya hazır durumda ama göbek bağından beslendiğim için ihtiyacım yok. Senin o şifalı sütünden içtiğim zaman sindirim sistemim de devreye girecek. Derimin altında yağ depolamaya devam ediyorum. Eğer beni görseydin tombik bir bebekle karşılaşmış olurdun. Yağ depoladığım için gitgide irileşiyorum ama tombik, pembe yanaklı şirin mi şirin bir bebeğim. Yüzüm de şu an kilolu görünüyor çünkü son zamanlarda aldığım yağlar ve emme kaslarımın gelişimini tamamlaması, yüzümün de dolgunlaşmasını sağladı.

Derimin üzerine çıkan ayva tüylerim artık tamamen kayboldu. Gözbebeklerim tepki vermeye başladı, ışığa maruz kaldığımda kısılıyor ve büyüyor. Ciğerlerim tam olarak gelişimini tamamladı. Cildimi koruyan verniks bu ay kalınlaşmaya başladı. Ben doğduğumda verniks tabakasının izlerini vücudumda görebilirsin. Tırnaklarım oldukça uzadı hatta kendimi kaşıyabilecek durumdayım. Diş etlerim sertleşti ve dişlerimin çıkması için zemin hazırlıyor. Plasenta denilen organımın görevi artık sona eriyor, çünkü vücudum seninkinden bağımsız çalışabiliyor ve bu sayede daha az hormon üretiyor. Böbreklerim tamamen gelişti ve görevini yapmaya başladı. Karaciğerim de aynı şekilde. Sen hala kan dolaşımın sayesinde benim için antikor üretmeye devam ediyorsun. Bu benim sağlığım açısından oldukça önemli anneciğim çünkü doğduğumda grip, öksürük, kızamık, kabakulak ve boğmaca gibi tehlikeli hastalıklardan beni koruyacak ve bağışıklık sistemimi güçlendirecek. 36 Haftalık Gebelikte Doğum Olur mu? 36 haftalık doğan bebeklerin bu hafta itibariyle yaşama şansı oldukça yüksekmiş. Yani bütün organlarım dışarıda yaşayabilmek için yeterince gelişmiş durumda. Bu yüzden erken doğarım diye endişelenme anneciğim. Çünkü böyle bir durum olsa bile bana sağlıklı bir şekilde kavuşmuş olacaksın.

Acaba Ufaklık Biraz Erken mi Gelecek?: Erken Doğum Belirtileri Nelerdir? 36 Haftalık Bebek Hareketleri Bu hafta rahminin kalabalıklaşmasından dolayı yerim biraz daha daraldı ondan dolayı hareketlerim azalabilir. Neden eskisi gibi hareket etmiyorum diye telaşlanma bu durum normal. Hareketlerimi takip et ve eğer hareketlerimin ciddi anlamda azaldığını düşünüyorsan doktorumuza bunu söyle. Artık bir an önce çıksam karnından da rahat rahat ellerimi kollarımı hareket ettirebilsem! Bu hafta doğum kanalına ineceğim artık doğum için ben de hazırım. Hamileliğin 36. Haftasında Bebeğinizin Büyüklüğü Anneciğim bu hafta cildim yağ depoladığından oldukça iri görünüyorum. 36 haftalık gebelikte bebeğin kilosu 2.750 gram kadar oluyormuş ama tabii bu her bebekte farklı olabilir. 2.500 gram ağırlığındaki bir bebek de sağlıklı olabilir 3.000 gram ağırlığındaki bir bebek de. 36 haftalık gebelikte bebeğin boyu kaç cm olur dersen genellikle 45-51 cm aralığında olur yine bebeğin boyu da değişkenlik gösterebilir. Daha kısa ya da daha uzun olması da gayet doğaldır. 36 Haftalık Gebelik Görüntüsü 36 haftalık gebelikte bebeğin pozisyonunu merak ediyorsun. Bu hafta karnının altında benim baş aşağı şekilde durduğumu hissediyorsundur. Genellikle 32-34. haftalar arasında bu pozisyonu alıyorum. Fetal kafatasımda kalsiyum depolandıkça kafam yavaş yavaş sertleşmeye başlıyor. Bu yüzden kafamın duruşunun sende yarattığı his, doktorun ters bir bebekte hissettiğinden çok daha farklıdır.

Doktor senin karnındaki duruşumu, muayene sırasında karnını elleyerek anlar. Pozisyonum hamileliğin süresince pek çok kez değişti ancak artık bu hafta itibariyle aldığım pozisyon sabit kalacak. Çünkü artık mutlu sona yaklaştık, bu yüzden ben de hazır konumda bekliyorum anneciğim. Gebeliğin 36. Haftasında Yaşayacağınız Değişimler Bu hafta rahminin tepe noktasına kadar olan kısım pübik simfizden ölçüldüğünde 36 cm, göbek deliğinden ölçüldüğündeyse 14 cm’den fazladır. Gördüğün gibi karnın epey büyüdü. Bu durum da yine benimle alakalı, ben bu hafta itibariyle oldukça büyüdüm ve senin rahminde neredeyse yer kalmadı, sen de karnındaki aşırı baskıyı mutlaka hissediyorsundur. Rahmin şu anda kaburga kemiğinin altında, bu yüzden kaburga kemiğinin üzerinde de bir baskı hissedebilirsin bu normal bir durum. 36 haftalık gebelik kilosu 11 ile 13 kilo arasında değişiyor bu hafta itibariyle. Daha önünde bir ay var daha fazla kilo alabilir ya da verebilirsin. Zaten vücut kitle endeksine göre alman gereken kilo miktarı belirlenmişti biliyorsun ki sen de bu hesaplamaya uygun şekilde kilolarını aldın. Şu an için bir sorun yok anneciğim. Tabii hamile kalmadan önceki kilo da göz önünde bulundurulmalıymış. Hamile kaldığında çok zayıf olan annelerin, hamilelik boyunca alması gereken kilo da ona göre fazlalaşıyormuş.

Ben şu an amniyotik sıvı ile tamamen çevrilmiş durumdayım. Ancak ilerleyen haftalarda amniyotik sıvının bir kısmı vücudun tarafından absorbe edilecek. Bu yüzden beni çevreleyen amniyotik sıvı miktarında azalma olacağından, hareket alanım iyice kısıtlanabilir. Mesanene yaptığım baskı yüzünden idrara çıkma sıklığın artabilir. Başımın aşağıda olması sebebiyle de kasıklarındaki ağrı artabilir bu hafta. Ancak güzel haber, bu hafta rahat nefes alabileceksin. Nefes darlığı yaşamayacaksın. Çünkü karnın aşağı indiğinden akciğerlerine olan baskı da azalacaktır. Bu hafta yalancı doğum sancıları yaşayabilirsin. Bu yalancı doğum sancıları, ne sıklıkla olacağı belli olmayan ve pek şiddetli olmayan ağrılardır. Bu yüzden telaşa kapılmana gerek yok sakin ol yeter. Vücudunu epey sıkıştırdığımdan dolayı yemek yemekte zorlanabilirsin. Bu yüzden az ve sık yemek senin için daha uygun olur. 36. Hafta Hamilelik Belirtileri Bu hafta uyku problemi yaşayabilirsin. Uyuduğunda kötü rüyalar hatta kabuslar bile görebilirsin. Bu tamamen hormonlarla alakalı bir durum. Artık sona yaklaştığımız için içinde garip duygular var. Olumlu olumsuz her türlü duyguyu bu son haftalarda yaşıyorsun ve kafan sürekli doğumumla alakalı konularla meşgul olduğundan uyku problemi yaşıyorsun. Ancak kendine bu kadar eziyet çektirme anneciğim. Ben iyiyim ve eninde sonunda beni kucağına alacaksın, bu yüzden lütfen kafanı boşalt. Kötü düşüncelerden uzaklaş ve biraz uyumaya çalış olur mu?

Benim büyümemle birlikte sindirim sistemine olan baskı da artıyor ve sindirim sistemin olması gerektiği gibi çalışamıyor. Bu yüzden mide yanması, mide ekşimesi gibi sindirim rahatsızlıkları yaşıyorsun. Bu şikayetlerini azaltmak için yağlı, sirkeli, acı ve baharatlı yiyeceklerden uzak durmalısın. Mide Ekşimesi ile Alakalı Daha Detaylı Bilgilere İhtiyacınız Olabilir: Gebelikte Mide Ekşimesi Neden Olur? Nasıl Geçer? Ayakların ve ayak bileklerinde şişlik olabilir bu hafta itibariyle, üzerine binen yük arttığından dolayı bu çok normal. Ancak ben doğduğumda hemencik kurtulacaksın bu şişliklerden merak etme. Ancak şiddetli ve ani şişme olursa bu durum tehlikeli olabilir bu yüzden böyle bir durumla karşılaşırsan mutlaka doktorumuza söylemelisin. Fazla ayakta durmamaya çalış ve oturduğunda da ayakların yukarıda olsun. Bu şekilde şişliklerin biraz azalabilir. Vajinal akıntında değişiklikler olabilir. Eğer beyaz renkli ve kokusuzsa bu gayet normaldir, ancak akıntıyla birlikte amniyotik sıvı gelirse, kanlı mukus tarzında bir akıntın olursa mutlaka doktora söylemelisin, çünkü bu ciddi bir durumun habercisi olabilir.

Gebeliğin 36. Haftasında Beslenme Artık hamileliğinin sonuna yaklaşıyorsun ve eminim ki yiyecek kısıtlamasından ve kalori hesaplarından bıktın usandın. Artık doyasıya cips, çikolata, pasta ve daha başka hangi abur cubur varsa hepsinden yemek istiyorsun. Ancak dur anneciğim kafandan bir süre daha bu zararlı düşünceleri çıkarmalısın. Sağlıklı beslenmek en güzeli çünkü. Mide yanması, ekşime ve hazımsızlık problemlerin hala devam ettiği için dikkatli olman ve faydalı besinler tüketmen gerekli. Her gün yeşil yapraklı bir sebze ve C vitamini açısından zengin besinler tüketmen çok önemli. Bol bol su içmeye de devam etmelisin çünkü vücudun su kaybediyor. Yeterince dinlen ve uyu. Son ayında bari biraz olsun kendini düşünmeye başlasan iyi edersin. Her şey yolunda ilerliyor ve böyle gitmeye de devam edecek sadece inanman yeterli. Gebelik Boyunca Beslenme Konusunda Tüm Dikkat Etmeniz Gerekenler: Gebelikte Beslenme Rehberi Gebeliğin 36. Haftasında Dikkat Etmeniz Gerekenler Braxton Hicks kasılmaları bu hafta fazlalaşabilir. Ancak adet kanaması kadar acı veren şiddetli ağrılar yaşıyorsan bu normal olmayabilir. Her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak için doktora danışmalısın. Her şey yolundaysa ve bunlar normal kasılmalarsa bu şikayetleri azaltmak için yapman gereken en doğru şey egzersizlerdir. Doğum egzersizleri bu aşamada çok önemlidir. Doğuma hazır olmak için de öncesinde bazı egzersizler yapmalısın.

Doğum Egzersizleri Nefes egzersizi: Yapman gereken başlıca egzersiz nefes alma egzersizleridir. Doğum esnasında doğru nefes alıp vermek çok önemlidir ve doğumunun rahat geçmesini sağlar. Öncelikle sakinleşmelisin ve zihnini boşaltmalısın. Ciğerlerine temiz havayı çektiğini hissederek nefes al ve içindeki kaygıyı, endişeyi bir kenara bırakarak nefesini geri ver. Her seferinde burnundan nefes alıp ağzından vermelisin. Biraz daha rahatladın şimdi değil mi?

Yapman gereken başlıca egzersiz nefes alma egzersizleridir. Doğum esnasında doğru nefes alıp vermek çok önemlidir ve doğumunun rahat geçmesini sağlar. Öncelikle sakinleşmelisin ve zihnini boşaltmalısın. Ciğerlerine temiz havayı çektiğini hissederek nefes al ve içindeki kaygıyı, endişeyi bir kenara bırakarak nefesini geri ver. Her seferinde burnundan nefes alıp ağzından vermelisin. Biraz daha rahatladın şimdi değil mi? Kegel egzersizleri: Bu egzersizde doğumda bir hayli işine yarayacak çünkü pelvik taban kaslarını güçlendiren bir egzersizdir. Bir yandan pelvik kaslarını güçlendirirken bir yandan da üretra etrafındaki kasları güçlendirir. Bu egzersiz sayesinde doğum esnasında yaşamaktan korktuğun idrar kaçırma ve doğum sonrası sarkma problemlerinden kurtulabilirsin. Bu egzersizi yapmak çok kolay, önceleri de yapıyordun belki hatırlarsın. Sanki idrarını tutmaya çalışıyormuş gibi pelvik taban kaslarını çalıştır. Vajinanı sık ve gevşet bu egzersizi istediğin kadar yapabilirsin. Kegel Egzersizleri ile Alakalı Daha Detaylı Bilgi ve Uzman Görüşü İçin: Kegel Egzersizi ile Alakalı Bilmeniz Gerekenler Bu egzersizlerin yanında bağdaş kurarak oturma egzersizleri ve mekik egzersizleri de doğum için faydalı egzersizlerdir. Doktoruna danışarak senin için uygun egzersizleri öğrenebilirsin. Daha Sağlıklı Bir Gebelik İçin: Gebelikte Yapılması Gereken Egzersizler Nelerdir? Doğum Çantası Hazırlıkları Bu hafta yapman gereken önemli bir şey daha var: Doğum çantası hazırlamak! Peki bu doğum çantasının içerisinde neler olmalı? Benim için bulundurman gerekenler; battaniye, bir iki tane tulum, 4 tane çıtçıtlı badi (göbek kordonumdan dolayı çapraz kapanan iç zıbınlardan alman daha iyi olur). 2 adet şapka, eldiven, çorap, bebek bezi (en az 10 tane yenidoğan bebek bezi), ıslak mendil, pişik kremi, ağız mendili yeterli olacaktır. Benim ihtiyaçlarım bu kadar.

Kendin için çantada bulundurman gerekenler; 2 adet pijama takımı (bir tanesi gecelik de olabilir), hasta kilodu ve kadın pedi, 2-3 adet iç çamaşırı, 2 adet emzirme sutyeni ya da emzirme atleti, mevsime göre yelek, hırka ya da sabahlık, terlik, çorap, makyaj malzemeleri, havlu, tarak, diş fırçası, diş macunu, deodorant, el sabunu, göğüs pedi ve merhemi, süt sağma pompası, ıslak mendil, eve dönerken giyebileceğin rahat kıyafetler. Bunun dışında süslemeler, bebek şekerleri ve lohusa tacını da unutma! Bu Kadar Bilgi Yeterli Değil Derseniz: Doğum Çantasında Neler Olmalı? Gebeliğin 36. Haftasında Cinsellik Gebelik süresince cinsel ilişkide bulunmanın bir sakıncası yoktur. Gebeliğiniz normal bir şekilde ilerliyorsa ve cinsel ilişki için riskli bir durum söz konusu değilse cinsel ilişkinin zararı yoktur. Ancak son 3 aylık dönemde cinsel ilişkide bulunurken dikkatli olmak gerekiyor çünkü eşiniz boşaldığında menide bulunan bir madde erken doğumu tetikleyebilir ve sizin meme başından uyarılmanız, rahminizde kasılmalara yol açabilir ve riskli bir durum oluşturabilir. Bu yüzden cinsel ilişki için doktorunuzla görüşmeniz ve bu konuda yardım almanız daha doğru olacaktır.