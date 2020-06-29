Hamilelikte 37. Hafta : 37 Haftalık Gebelik Gelişimi

Anneciğim, aslında ben doğmaya hazırım. Ama burada biraz daha zaman geçirmek, biraz daha kilo almak ve dışarısı için biraz daha hazırlanmak hiç de fena olmaz. Ama en fazla 2-3 hafta daha, o kadar. Peki, 37 haftalık gebelik kaç aylık olur? 8 ay ve 1 hafta olur. Yani kavuşmamıza çok az kaldı! Gebelik Süreci Boyunca Hangi Dönemde Kaç Kilo Almak Normal?: Hamilelikte Kilo Alımı İle Alakalı Bilmeniz Gerekenler Gebelikte Bebeğinizin 37. Hafta Gelişimi Doğum günüm yaklaştıkça, beni dışarıdaki hayata hazırlayan gelişmeler yaşanıyor burada. Göbek kordonu tarafından bir antikor bombardımanına tutulduğumu söyleyebilirim. Bu antikorlar dışarıya çıktığımda karşılaşacağım mikroplardan korunmam için. Yani doğduğum zaman sandığın kadar savunmasız olmayacağım, için rahat olsun. Beynim ve kafatasım da büyümeye devam ediyor. Bu hafta, şimdiye kadar kazandığım tüm yetenekleri daha da geliştirmek için çalışmam gerekiyor. Sesini çok iyi tanıyorum zaten. Doğduğum zaman bana seslendiğinde de tanıyacağım ve başımı çevirip sana bakacağım. Gözlerim her geçen gün daha da keskinleşiyor. Parmaklarım daha koordineli ve daha güçlü bir kavrayışa sahip. Doğumdan hemen sonra parmağını tuttuğumda göreceksin ne kadar güçlü olduğumu.

Beni dışarıdaki hayata hazırlayan hormonlar bir yandan da seni de rahat bir doğuma hazırlıyorlar. Rahmin aşağıya doğru uzamaya başladı. Yine bu plasental hormonlar sayesinde memelerin süt üretmeye başladı. Benim meme bezlerim de bu yüzden biraz şişti ama doğumdan sonra geçecek. 37 haftalık gebelikte doğum olur mu? diye merak ediyor olabilirsin, hemen cevaplayayım. Olur da biraz erken olur. Her ne kadar rahim dışında yaşayabilecek yeterli donanıma sahip olsam da akciğerlerim ve beynimin biraz daha olgunlaşması için 2-3 haftaya daha ihtiyacım var. İdeali bu aslında ama pek çok bebek gibi ben de dışarı çıkmak için sabırsızlanıyorum ve 2-3 hafta daha bekleyemeyebilirim. Artık Her Belirtiyi Doğuma Yorduğunuzu Biliyoruz: Doğum Başlangıcı Nasıl Anlaşılır? 37 Haftalık Bebek Hareketleri Sana daha az hareket ediyormuşum gibi gelebilir. Etrafımı saran amniyotik sıvının bir kısmı senin dokuların tarafından emilerek azaltıldı çünkü. Yani sen hissetmiyorsun ama aslında ben egzersizlere devam ediyorum. Rahmin dışarıya doğru uzadığından buraya daha çok ışık geliyor artık. Bu ışığı görebiliyorum ve geldiği yere doğru başımı çevirip bakıyorum sık sık. Zaten rahmin uzayınca ben de biraz daha aşağı indim.

Hamileliğin 37. Haftasında Bebeğinizin Büyüklüğü Yeni doğan bir bebek kadar oldum neredeyse. Senin aldığın kilolarla benim kilom arasında paralellik kurmak doğru olmaz elbette. Eğer olsaydı en az 10 kg. olmam gerekirdi değil mi? Ama yine de senin, 37 haftalık gebelikte bebeğin boyu ve 37 haftalık gebelikte bebeğin kilosu ne kadar olur diye düşündüğünü tahmin edebiliyorum. Boyum yaklaşık 48-50 cm arasında olmalıymış, kilomsa 2700-3000 gr arasında. Hemen hemen doğum ağırlığıma yaklaştığımı söyleyebilirim ama büyük ihtimalle doğumdaki ağırlığım bundan daha fazla olacak. Doğuma kadar vücudumdaki yağ miktarı her gün yaklaşık 14-30 gr kadar daha artacak. Yağ dokusundaki bu artış vücut sıcaklığımı düzenlememe yardımcı olacak ve kan şekeri seviyesini dengede tutacak. 37 Haftalık Gebelik Görüntüsü Kaslarım, kemiklerim ve tüm sistemlerim artık birbiriyle uyumlu çalışıyor. Işığa hassasiyetim arttı. Sadece rahimden süzülen ışığı değil, karnının dışından gelen kuvvetli ışıkları da fark edebiliyorum. Ultrasonla bakarsan nefes alıp verdiğimi, hıçkırdığımı, gerindiğimi ya da parmağımı emdiğimi görebilirsin. Göbeğimin biraz fazla büyük olduğunu düşünüyorsan, haklısın. Kakamı dışarı çıktığımda yapmak üzere bağırsaklarımda biriktiriyorum. Kulağa iğrenç geliyor ama bu durumu sağlıklı olduğumun bir işareti sayıyor doktorlar.

37 Haftalık Gebelikte Bebeğin Pozisyonu Yönümü de ışığın geldiği yöne doğru çevirdim şimdi. Yani başım aşağıda, popom ve ayaklarım yukarıda. Sanırım rahat bir doğum için en uygun pozisyon bu. Ben de doğum günüm gelene kadar bu pozisyonda kalmayı düşünüyorum. Bebeklerin çok büyük bir kısmı da bu şekilde yani önce başları çıkacak şekilde doğarlarmış. Bazı bebekler hala ayakları ve popoları aşağıda, başları yukarıda durmaya devam ediyorlarmış. Az sayıda bebek doğuma da bu pozisyonda gidermiş. Bu duruma makat gelişi deniyor. Makat gelen bebeklerin doğumu zor ve riskli oluyormuş. Böyle gelen bebekler için sezaryen doğum gerekebilir. Uzman bir doktor pelvik muayeneyle ayaklarımı, kalçamı, başımı kolayca ayırt edebilir ve ne şekilde doğacağıma karar verebilir. Sezaryen Doğum İle Alakalı Tüm Detaylar İçin: Sezaryen Doğum Rehberi Gebeliğin 37. Haftasında Yaşayacağınız Değişimler Rahminin aşağı doğru inmesi, benim de yönümü o tarafa doğru çevirmem ve aşağıya doğru inmem seni epey rahatlatmış olmalı. En azından akciğerlerine ve diyaframına yaptığım baskı azaldı ve artık daha rahat nefes alıyorsun. Gerçi bu kez de aşağıya yaptığım basıncın şiddeti arttı. Karnının alt tarafında, leğen kemiklerinin üzerinde biraz daha fazla baskı hissedeceksin. Benim yer değiştirmem dengeni de bozabilir bu günlerde, dikkatli olmalısın.

Karnının alt tarafına yaptığım baskının artması, deri altındaki kollajen liflerinde yırtılmalara sebep olabilir. Yani çatlaklara. Ama olmayabilir de. Bu kollajen liflerinin esnekliği genetikmiş. Anneannemin karnında çatlaklar varsa, sende de olması yüksek ihtimal. Nemlendirici kremler cildinin esnekliğini artırıp çatlak oluşumuna engel olabilir, dene istersen. Yine de olursa fazla üzülme, doğumdan birkaç ay sonra renkleri solacakmış. Göğüslerin de artan süt salgısı nedeniyle iyice büyüdü. Süt taşıyacak olan damarlarda zaman zaman sızlamalar hissedebilirsin. Karın bölgesindeki gibi göğüslerinde de aşırı gerilmeye bağlı olarak çatlaklar meydana gelebilir. Gecenin bir yarısı uykudan uyandığını duyuyorum. Gebeliğin son günlerinde bu normal diyorlar. Ama yeterince uyuman gerek. Bunun için akşamları hafif egzersizler yapabilirsin. Açık havada yavaş tempolu bir yürüyüş ikimize de iyi gelir. Yatmadan önce ılık bir duş, belki bir bardak ılık süt. Bir de nefes egzersizlerinden bahsediyorlar, doğum sırasında da ağrıyı kontrol etmek de işe yarıyormuş.

37. Hafta Hamilelik Belirtileri Hemen hepsi neredeyse hamileliğinin başından beri olan, tanıdık belirtiler. Ama artık sebepleri daha farklı. Örneğin mide ekşimesi, deri çatlağı, uyku problemi, sırt-bel-bacak ağrıları, kramplar, sık idrara çıkmak hiç de yabancı olmadığın belirtiler. Ama bu hafta yer değiştirdim ve buna bağlı birtakım değişiklikler olacak vücudunda. Hamilelikte Bacak Ağrıları İle Başınız Dertte Biliyoruz: Hamilelikte Bacak Ağrısı Neden Olur? Nasıl Geçer? Mide Ekşimesi ile Alakalı Daha Detaylı Bilgilere İhtiyacınız Olabilir: Gebelikte Mide Ekşimesi Neden Olur? Nasıl Geçer? Bundan sonra doktor bizi doğuma kadar her hafta görmek isteyebilir. 37 haftalık gebelikte vajinal muayene ile leğen kemiği ölçümleri yaparak, rahim boyunun genişliğini ve kalınlığını hesap ederek doğum sancısı belirtilerine bakmak gerekiyormuş. Sancıların rahim boyunun genişlemesiyle birlikte olması beklenirmiş ama bazı kadınlarda genişleme doğum sancılarından önce başlarken, bazılarında ise doğum başladığı halde hiçbir sancı olmuyormuş. Çatı muayenesi ya da alttan muayene de denilen bu değerlendirmeye göre doğumun normal mi yoksa sezaryen mi olacağına karar veriliyor. Daha önce sezaryenle doğum yapmış olan kadınlarla çoğul olan gebelikler, sezaryenle yapılacağı baştan beri belli olan doğumlarda bu muayenenin yapılmasına gerek yokmuş.

Çatı Muayenesi ile Alakalı Daha Detaylı Bilgiler İsterseniz: Çatı Muayenesi ile Alakalı Bilmeniz Gerekenler Son haftalara geldiğimizde doğum öncesi hazırlıklara başlayan hormonlar bağırsaklarını da uyarıyorlar. Bu yüzden ishal olabilirsin. Yeterince su içerek kaybettiğin sıvıyı yerine koyman gerekir. Bir de 37 haftalık gebelik doğum belirtileri var ki, bunlarla karşılaştığında hemen doktora haber vermen gerekiyor. İstersen bunları tekrar bir gözden geçirelim seninle. Su gelmesi: Sancı olması şart değil. Bacaklarından akan, giysilerini ve oturduğun yeri ıslatacak kadar, ılık ve berrak su boşalması. Her zaman çok şiddetli olmayabilir, sızıntı halinde de olabilir. Pek çok kadın su geldikten sonra 12 saat içinde doğum yaparmış.

Sancı olması şart değil. Bacaklarından akan, giysilerini ve oturduğun yeri ıslatacak kadar, ılık ve berrak su boşalması. Her zaman çok şiddetli olmayabilir, sızıntı halinde de olabilir. Pek çok kadın su geldikten sonra 12 saat içinde doğum yaparmış. Düzenli kasılmalar: Düzenli aralıklarla tekrar eden, giderek sıklığı ve şiddeti artan kasılmalar. Diğer kasılmalarda olduğu gibi, duruşunu değiştirmekle geçmezmiş. Rahim ağzı genişlerken meydana gelen bu kasılmalar benim rahim ağzından geçişimi kolaylaştırmak için.

Düzenli aralıklarla tekrar eden, giderek sıklığı ve şiddeti artan kasılmalar. Diğer kasılmalarda olduğu gibi, duruşunu değiştirmekle geçmezmiş. Rahim ağzı genişlerken meydana gelen bu kasılmalar benim rahim ağzından geçişimi kolaylaştırmak için. Sırt ağrısı: Bu sırt ağrısını diğerlerinden kolayca ayırt edebileceğini söyledi doktor. Çıkış yoluna girdiğimde omurgana ekstra bir baskı yapabilirmişim. Normal Doğum İle Alakalı Merak Ettikleriniz: Detaylı Normal Doğum Rehberi Gebeliğin 37. Haftasında Beslenme Anneciğim, ben gelişimimi tamamladım artık. Bundan sonra yediğin, içtiğin herhangi bir şey bana fazladan bir yarar sağlamayacaktır. Artık rahat bir doğuma hazırlanacak şekilde beslenmeye gayret et. Her zaman olduğu gibi yağlı, asitli, aromatik, yapay, aşırı tuzlu ve şekerli gıdalardan kaçın. Doğumdan hemen sonra bu kez de süt olsun diye yiyecek arayışlarına gireceksin, biliyorum. Ama yediklerinin sütünün miktarıyla çok da yakın bir ilişkisi yok. İster normal ister sezaryenle doğum yap, en geç 2 saat sonra sütün gelecektir, merak etme.

Bu aşamada yediğin herhangi bir besin doğumu kolaylaştırmaya ya da sancılarını azaltmaya da yaramaz anneciğim. Sağlıklı besinler tüketirken, su içmeyi ve hareket etmeyi de ihmal etmezsen kendin ve benim içi en iyisini yapmış olursun. Uzmanlar yediklerimiz kadar onları pişirme yöntemlerimizin de sağlıklı beslenmede önemli olduğunu söylüyorlar. Yemekleri fırında ya da kısık ateşte ve uzun sürede pişirmek gerekiyormuş. Tabi besin değerlerini kaybedecek kadar uzun bir sürede de değil. Gebelik Boyunca Beslenme Konusunda Tüm Dikkat Etmeniz Gerekenler: Gebelikte Beslenme Rehberi Gebeliğin 37. Haftasında Dikkat Etmeniz Gerekenler Rahim kaslarının kasılıp gevşemesini daha çok hissedeceksin. Yalancı kasılma da denen Braxton Hicks kasılmaları, rahmi doğuma hazırlıyor. Bu kasılmaların sebep olduğu 37. hafta gebelik sancıları, pozisyonunu değiştirdiğinde geçer. Eğer bunlar gerçek doğum sancısı olsaydı, ne yaparsan yap geçmezdi. Susuz kalmamaya dikkat et, susuzluk krampların daha uzun sürmesine sebep olur. Mide bulantıları hangi evrede olursa olsun en sık görülen gebelik belirtisi. Doğumun yaklaştığı günlerde yaşadığın bulantılarda, diğerlerinden farklı bir özellik olduğunu düşünüyorsan, doktorunu bilgilendirmen iyi olur. Bunun sık rastlanan gebelik komplikasyonlarından olan preeklampsi (gebelik zehirlenmesi) olmadığından emin olmalısın.

Gebelik Zehirlenmesi İle İlgili Daha Fazla Bilgi İçin: Gebelik Zehirlenmesi Rehberi Gebeliğinin daha ilk günlerinde, rahim bazı sıvılar salgılayarak giriş kısmını kapattı. Böylece bugüne kadar dışarıdan gelebilecek tehlikelerden korunabildim. Sümüğümsü bir yapıya sahip olan bu sıvılardan (mukus) meydana gelen tıkaç, doğum yaklaştıkça incelmeye başlıyor. Özellikle ilk kez anne olacak kadınların 37 haftalık gebelikte kanama olduğunu düşündükleri minik lekelenmeler işte bu mukus aslında. Eskiden buna "nişan gelmesi" diyorlarmış. Çamaşırında gördüğün hafif kırmızı renkli, dokunduğunda eline yapışan ve sümük gibi uzayan bu akıntı, rahim ağzının doğuma hazırlandığını gösteren bir işaret ve tamamen zararsız. Bunu gerçek bir kanamadan ayırt edebilirsin. Gebelikte Akıntı İle Alakalı Bilmeniz Gerekenler: Hamilelikte Akıntı Neden Olur? Bu günlerde ağır işler yapmanı istemiyorum anneciğim. Doğum ve sonrası için enerji toplamalısın. Tabi sabahtan akşama kadar yatakta kalmanı da istemem. Doktorumuz sana doğum günümüz için bir tarih verdi ama bebeklerin sadece %5'inin tam tarihlerinde doğduğunu da söyledi. En iyisi yavaş yavaş hastane çantamızı hazırlayalım ve şöyle görünür bir yere koyalım.