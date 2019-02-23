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37 yıl hapis aranırken amcasının oğlunun kimliğiyle yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2019 13:29 | Son Güncelleme

 MERSİN’in Anamur ilçesinde 37 yıl hapis cezasıyla aranan M.D.

37 yıl hapis aranırken amcasının oğlunun kimliğiyle yakalandı

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)- MERSİN’in Anamur ilçesinde 37 yıl hapis cezasıyla aranan M.D. (41), kendiyle aynı isimde olan amcasının oğlunun nüfus cüzdanıyla yakalandı.
Anamur Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Antalya yolunda yaptıkları uygulamada, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta bulunan şüpheli M.D., kendisiyle aynı ismi taşıyan amcasının oğluna ait kimlik kullandığı belirlenince gözaltına alındı. Yapılan araştırmada M.D.'nin 19 ayrı suçtan toplam 37 yıl hapis cezası istemiyle arandığı ortaya çıktı. M.D. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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