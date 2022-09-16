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38 yıldır bıyıklarını kesmiyor! 'Bıyıklarım ölene kadar benimle, bu yüzden işimden istifa ettim'

16.09.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bıyıklarının uzunluğuyla dikkat çeken Rahim Özel, çalıştığı iş yerinin bıyıklarını kesmesini istemesi üzerine işinden istifa ettiğini söyledi. 38 yıldır bıyıklarını uzatan Özel, ''Ölene kadar kesmem. Sık sık boyuyorum. Görenler ilgi gösteriyor. sorular soruyor bende onlara bilgi veriyorum. Çalıştığım iş yerinde "bıyıklarını kes" baskısına rağmen bıyıklarımı kesmeyip işimden ayrıldım'' ifadelerini kullandı.

38 yıldır bıyıklarını kesmiyor! 'Bıyıklarım ölene kadar benimle, bu yüzden işimden istifa ettim'

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan Rahim Özel, (74) 38 yıldır bıyıklarını uzatıyor. Onları her şeyden çok seven vatandaş gözü gibi bakıyor. Sürekli bıyıklarını boyayıp özel bitkisel ilaçlarla bakım uyguluyor. 30 santim boyundaki bıyıklarını ölene kadar uzatacak olan vatandaş çalıştığı iş yerinde "bunları kes" baskıları üzerine bıyıklarını kesmek yerine işinden istifa ederek ayrıldı. Gören herkesin ilgi odağı olan Özel, bıyıklarıyla hava atmayı çok seviyor.

''İŞİMDEN İSTİFA ETTİM, ÖLENE KADAR KESMEM''

Bıyıklarını ölene kadar kesmeyeceğini ifade eden Rahim Özel, "1984 yılından itibaren bıyıklarımı büyütüyorum. Onlara özenle bakıyorum. Sık sık boyuyorum. Görenler ilgi gösteriyor. sorular soruyor bende onlara bilgi veriyorum. Çalıştığım iş yerinde "bıyıklarını kes" baskısına rağmen bıyıklarımı kesmeyip işimden ayrıldım. Bıyıklarım olmadan yapamam onları ölene kadar büyüteceğim" dedi.

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(İHA)

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Bursa
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