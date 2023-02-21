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39/3 trafik cezası nedir? 39/3 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

18.02.2023 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafikte ulaşımı güvenli bir şekilde sağlamak önemlidir. Bu sebeple trafik kuralları oluşturulmuş ve trafikte bulunan herkesin bu kurallara uyması zorunlu kılınmıştır. Cezaların caydırıcı olması sürücülerin kural ihlali yapmasının önüne geçmektedir. Kurallara uymadığı tespit edilen herkese ilgili ihlal maddesine göre ceza uygulanmaktadır. 39/b trafik cezası da sürücülerin uyması gereken kurallar arasında yer almaktadır. Peki, 39/3 trafik cezası maddesi ihlalin konusu nedir?

39/3 trafik cezası nedir? 39/3 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafikte tüm sürücülerin uyması gereken kurallar Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilmiştir. Söz konusu Kanun yalnızca trafik akışı içerisinde sürücülerin nasıl davranmasını gerektiğini değil sürücü belgesi gibi evrakların da nasıl düzenlenmesi gerektiğini içermektedir. Bu sebeple motorlu taşıt kullanma ehliyetine sahip herkesin belgelerini mevzuata uygun bir şekilde düzenlemesi gerekmektedir. İlgili kanunun 39/3. maddesi de sürücü belgeleriyle doğrudan ilgilidir. Bu maddeyi ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulanmaktadır.

39/3 trafik cezası nedir?

Motorlu araç kullanmak isteyen kişilerin öncelikle bir sürücü belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Gerekli koşulları sağlayan herkes sürücü belgesi alabilmektedir. Fakat sürücü belgelerinin belirli bir geçerlilik süresi bulunmaktadır. Söz konusu geçerlilik süresi, sürücü belgesi sınıfına göre değişiklik göstermektedir. Sürücü belgesine sahip kişilerin belirli aralıklarla ehliyetlerini yenilemeleri zorunludur. Sürücü belgesini yenilemesi gereken kişilerin ise belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 trafik cezası maddesi ihlalin konusu da geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile motorlu araç kullanımıyla doğrudan ilgilidir. Söz konusu maddeyi ihlal ettiği tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulanmaktadır.

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39/3 trafik cezası kimlere uygulanır?

Trafik kuralları tüm sürücüleri ve araç sahiplerini kapsamaktadır. Bu kuralları ihlal herkese cezai işlem uygulanmaktadır. 39/3 trafik cezası maddesi ihlal konusu, sürücü belgesi geçerlilik süresi dolduğu halde motorlu araç kullandığı tespit kişilere uygulanır. Ceza uygulanan sürücüler trafikten men edilir. Geçerlilik süresi devam eden sınıfın bulunması durumunda sürücü belgesi geri alınmaz ancak sürücü araç kullanmaktan men edilir. Sürücü belgesinde bulunan tüm sınıfların geçerlilik süresi bittiyse sürücü araç kullanmaktan men edilir ve sürücü belgesi geri alınır.

39/3 trafik cezası tutarı ne kadar?

39/3 trafik cezası maddesini ihlal eden sürücülere uygulanan 39/3 trafik cezası tutarı 1.647 TL'dir. Söz konusu cezayı 15 gün içerisinde ödeyecek kişiler için %25 indirim uygulanır ve 39/3 trafik cezası tutarı 1.235,25 TL olarak düzenlenir. Sürücü belgelerine herhangi bir ceza puanı işlenmemektedir. Ek olarak ilgili maddeyi ihlal eden sürücüler araç kullanmaktan men edilerek sürücü belgesi geri alınabilmektedir.

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trafik cezası sürücü belgesi yenileme

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