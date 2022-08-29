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4-5 bardaktan fazla içildiğinde bakın ne yapıyor! Normalden fazla çay tüketimi o hastalığa sebep olabiliyor

29.08.2022 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde sudan sonra en çok tüketilen içecek olarak bilinen çay, kültürümüzde büyük bir öneme sahip. Günün hemen her saati içilebilen çay, yararları ile de pek çok uzman tarafından tavsiye ediliyor. Ancak her içecek gibi çayın da fazlası vücut için birçok zarar içeriyor. Özellikle 4-5 bardaktan fazla içilen çay, bakın vücutta neye sebep oluyor...

4-5 bardaktan fazla içildiğinde bakın ne yapıyor! Normalden fazla çay tüketimi o hastalığa sebep olabiliyor

Son yıllarda ülkemizde ve dünya genelinde çay tüketiminin giderek arttığı bilinmekte. Özellikle çay tiryakilerinin günde 1 bardaktan fazla tükettiği çay, yararlarının yanı sıra fazla tüketildiğinde bazı rahatsızlıklara sebep olabilmekte. Ülkemizde sudan sonra en çok tüketilen içecek olan çay, özellikle 4-5 bardaktan fazla tüketildiğinde baş ağrısı, kalpte çarpıntı, elde titreme, mide bulantısı, sinir bozukluğu, demir eksikliği gibi pek çok probleme yol açabilmekte.

NORMALDEN FAZLA ÇAY TÜKETİMİ O HASTALIKLARA SEBEP OLUYOR!

Normalden fazla çay tüketimi ayrıca kansızlık ve uykusuzluk gibi problemlere de sebebiyet verebiliyor. Uzmanlar ideal çay tüketiminin günde 3 veya 4 bardak olduğunu söylüyor. İşte fazla çay tüketiminin yol açtığı rahatsızlıklar...

Gastrit ve mide rahatsızlıkları

Çay kafein içeren bir içecek olarak bilinmekte. Kafein maddesi midede çeşitli asidik maddeler üresine sebep olmaktadır. Asidik maddeler vücudun absorbe edeceğinden fazla miktarda olduğunda ise midede çeşitli sorunlar yaşanabilmektedir. Özellikle ülser, gastrit ya da mide kanseri gibi hastalığa sahip kişilerin çay tüketimini azaltmasında, hatta yeşil çay tercih etmesinde yarar var.

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Böbrek rahatsızlıkları

Böbrek rahatsızlıklarının ana sebeplerinden biri çay tüketimi olabilmektedir. Özellikle içerisinde yer alan kafeinin oluşturduğu uyarım kişiye zarar vermektedir. Çayın içerisinde oksalat bulunmaktadır ve bu madde böbrek taşına neden olabilmektedir.

Dişlerde lekeye ve sararmaya sebep olur

Çay, dişlerde leke ve sararmalara sebep olabilmektedir. Leke ve sararmaları ortadan kaldırmak için çay tüketiminden sonra mutlaka 1 bardak su ile gargara yapmalısınız.

İshal

Çayın içerisinde bulunan kafein maddesi, ishale sebep olabilmektedir.

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Kabızlık

Çayın içerisinde bulunan tanen maddesi, ishalin tersine bir etki ile kabızlığa da sebep olabilmektedir. Bu madde vücutta depolanmaktadır. Çayın fazla tüketimi tanen maddesinin vücuda fazla nüfuz etmesine sebep olmakta ve kabızlığa neden olmaktadır.

Gerginlik ve uykusuzluk

Çayın fazla tüketimi içeriğindeki kafeinden dolayı uykusuzluğa vve gerginliğe sebep olabilmektedir. Kafein, kişiyi fiziksel ve zihinsel olarak uyarmaktadır ve insomniaya neden olmaktadır.

Premenstrual sendrom yaratabilir

Normalden fazla çay tüketimi özellikle kadınlarda premenstrual sendroma sebep olabilmektedir. Bu sendrom ruhsal çöküntü, gerginlik, sinirlilik, aşırı yorgunluk, hassaslaşma gibi belirtilere sahiptir.

İdrar problemleri

Normalden fazla çay tüketildiğinde sık idrara çıkma problemi yaşanabilir. Kafein kişinin mesanesine baskı yapmaktadır. Bu da mesanın etrafındaki kasların harekete geçmesine ve kişinin idrara çıkma ihtiyacının artmasına sebep olabilmektedir.

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Yemek borusu kanseri

Özellikle sıcak bir şey içtiğinizde yemek borusu kanalının zarar görme ihtimali yükselir. Sıcak ve kaynar çay içmek yemek borusu kanserinin nedenleri arasında gösterilmektedir.

Ödem ve şişkinlik

Günde 4 bardaktan fazla çay tüketilirse ve 2 litreden az su tüketilirse vücudunuzda ödem ve şişlinlikler yaşanabilir. Özellikle sürekli kilo değişimi yaşıyorsanız sebebi aşırı çay tüketimine bağlı ödem olabilmektedir.

Vücuttaki suyu dışarı atıyor

Çayın su ihtiyacını karşıladığı ve su yerine tüketilebileceği düşünülse de, çay vücudun su ihtiyacını karşılamıyor ve tersine vücutta bulunan suyu çekip dışarı atıyor.

Hamile kalmayı zorlaştırabilir

Çay içerisinde yer alan kafein maddesi sebebiyle hamile kalmak isteyenlerin uzak durması gereken bir içecek olarak bilinmektedir. Bu içecek, özellikle gebelik ve emzirme döneminde dikkatli şekilde ve daha az miktarda tüketilmelidir.


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Anahtar Kelimeler:
Çay
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