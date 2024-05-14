Terör örgütü DEAŞ’a yönelik 'Bozdoğan-38' operasyonu! 56 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Şanlıurfa, Konya, Hatay ve Denizli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-38" operasyonları düzenlendi.

Şanlıurfa ve Konya'daki operasyonlarda terör örgütüne eleman yetiştirdikleri, örgüte maddi destek sağladıkları ve örgütsel toplantı düzenledikleri tespit edilen 45 şüpheli yakalandı.

Hatay'da da terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide içerisinde silahlı olarak faaliyet gösteren ve suikast ile patlayıcı madde eğitimi aldıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de ise DEAŞ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle mal varlığı dondurulan, hakkında terör suçlarından işlem yapılan şahıslarla para transferi ilişkisinde bulunduğu ve çatışma bölgelerine para aktardığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.

"TERÖRİSTLERİN HİÇBİRİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Operasyonlar sonucu yüklü miktarda döviz ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonlara ilişkin, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle durmadan, duraksamadan mücadele etmek." ifadelerini kullandı. Operasyonlara ait görüntüleri de paylaşan Yerlikaya, çalışmalarda görev alan polisleri tebrik etti. (AA)

4️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen “Bozdoğan-38” operasyonlarında 5️⃣6️⃣ şüpheli yakalandı❗



Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle durmadan, duraksamadan… pic.twitter.com/ISxteUBvq7 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 14, 2024

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





