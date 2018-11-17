4,5 kilometreyi bulan kale surları ayağa kaldırılıyor

Çanakçı Çayı'nın oluşturduğu vadinin kuzeyindeki tepede yer alan ve Pontus Krallığı tarafından yaptırılan ve Bizans döneminde büyütülen Niksar Kalesi, İslamiyet'in yayıldığı çağlarda da güçlendirildi. Kalede, medrese, iki hamam, iki mescit, kilise ve hapishane kalıntıları bulunuyor.

Diyarbakır Kalesi'nden sonra Niksar Kalesi geliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 4,5 kilometreyi bulan sur uzunluğu nedeniyle Türkiye'nin ikinci büyük kalesi olarak gösterilen Niksar Kalesi'nde, surların ve içindeki yapıların yeniden ayağa kaldırılması için başlatılan restorasyon çalışmalarının birinci etabı tamamlandı Restorasyonun ilk etabında surların üçte birlik bölümü ile kale içindeki hamam onarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca sur uzunluğu nedeniyle Türkiye'nin ikinci büyük kalesi olarak gösterilen, Tokat'ın Niksar ilçesindeki kale, 2 bin 300 yüz yıldır şehre hakim noktada varlığını koruyor.

Çanakçı Çayı'nın oluşturduğu vadinin kuzeyindeki tepede yer alan ve Pontus Krallığı tarafından yaptırılan ve Bizans döneminde büyütülen Niksar Kalesi, İslamiyet'in yayıldığı çağlarda da güçlendirildi. Kalede, medrese, iki hamam, iki mescit, kilise ve hapishane kalıntıları bulunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Niksar Belediyesi tarafından 8 yıl önce, surlar ve kale içindeki yapıların ayağa kaldırılması için 3 etap olarak planlanan restorasyon çalışmalarının ilk etabı tamamlandı.

Restorasyonun ilk etabında, surların üçte birlik bölümü ile kale içindeki Osmanlı döneminde yaptırılan hamam restore edildi. Restorasyon çalışmalarının geri kalan bölümünde kale içindeki diğer yapılar ile surların geri kalan bölümü ayağa kaldırılacak.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Niksar Kalesi'nin Anadolu'da kurulmuş önemli kalelerden biri olduğuna işaret etti

"Diyarbakır Kalesi'nden sonra Niksar Kalesi sur bakımından Türkiye'deki ikinci büyük kaledir" diyen Özcan, kalenin turizme kazandırılması için restorasyon çalışmalarını çok önemsediklerini vurguladı.