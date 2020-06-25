4 adımda kusursuz dudaklara ulaşabilirsiniz! Ev yapımı peeling ile...

Düşündüğümüzden daha hassas bir yapıya sahip olan dudaklar, yüzümüzle kıyaslandığında çok daha ince bir dokuya sahip. Üstelik vücudumuzu susuz bıraktığımızda dudaklarımız da büzülür, kurur ve çatlar. Artık dolgun dudaklarınızın hatırına günde en az sekiz bardak su içebilirsiniz, değil mi? Dudaklarınıza kaybettiği nemi geri kazandırmak, pürüzsüz ve hatta kusursuz görünmelerini sağlamak için biraz özen yeterli. Doğal pembe ve yumuşacık dudaklar için "ev yapımı" birkaç önerimiz var:

ÖLÜ DERİLERDEN KURTULUN

Dudak balsamını geceleri yatmadan hemen önce de kullanmayı alışkanlık haline getirin.

Sabah uyandığınızda dudaklarınızı ölü deriden arındırmak için nazikçe nemli bir bez ile silin.

Temiz bir diş fırçası tercih etmek dudaklarınızdaki kan dolaşımını da arttıracağı için daha etkili olacaktır.

EV YAPIMI BİR PEELİNG İLE OVALAYIN

Pul pul dökülen dudaklardan bıktınız mı? Sadece beş dakikada hazırlayacağınız bu tarifle çözüm mutfakta!

İhtiyacınız:

İki çay kaşığı toz şeker

Bir çay kaşığı bal

Bir çay kaşığı tatlı badem yağı (yoksa zeytinyağı)