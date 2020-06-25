4 adımda kusursuz dudaklara ulaşabilirsiniz! Ev yapımı peeling ile...

Düşündüğümüzden daha hassas bir yapıya sahip olan dudaklar, yüzümüzle kıyaslandığında çok daha ince bir dokuya sahip. Üstelik vücudumuzu susuz bıraktığımızda dudaklarımız da büzülür, kurur ve çatlar. Artık dolgun dudaklarınızın hatırına günde en az sekiz bardak su içebilirsiniz, değil mi? Dudaklarınıza kaybettiği nemi geri kazandırmak, pürüzsüz ve hatta kusursuz görünmelerini sağlamak için biraz özen yeterli. Doğal pembe ve yumuşacık dudaklar için "ev yapımı" birkaç önerimiz var:
ÖLÜ DERİLERDEN KURTULUN
Dudak balsamını geceleri yatmadan hemen önce de kullanmayı alışkanlık haline getirin.
Sabah uyandığınızda dudaklarınızı ölü deriden arındırmak için nazikçe nemli bir bez ile silin.
Temiz bir diş fırçası tercih etmek dudaklarınızdaki kan dolaşımını da arttıracağı için daha etkili olacaktır.
EV YAPIMI BİR PEELİNG İLE OVALAYIN
Pul pul dökülen dudaklardan bıktınız mı? Sadece beş dakikada hazırlayacağınız bu tarifle çözüm mutfakta!
İhtiyacınız:
İki çay kaşığı toz şeker
Bir çay kaşığı bal
Bir çay kaşığı tatlı badem yağı (yoksa zeytinyağı)
Uygulama:
Tüm malzemeyi macun kıvamında karıştırın.
Parmak uçlarınız yardımıyla sürüp, ovalayın.
Dudak kremi kullanarak nemlendirmeyi unutmayın.
İhtiyacınıza göre haftada bir ya da iki kez uygulayabilirsiniz.
C VİTAMİNİ İLE IŞILDAYIN
Aşırı kurumuş ve yıpranmış dudakları hızlıca nemlendirerek korumanız mümkün. Üstelik limon içeriğindeki C vitamini ile göz kamaştıran bir aydınlık da cabası.
İhtiyacınız:
Bir çay kaşığı limon suyu
Bir çay kaşığı gliserin
Mümkünse damlalıklı cam şişe
Uygulama:
Limon suyu ve gliserini karıştırarak damlalıklı bir şişe içinde muhafaza edin.
Kuruma geçene kadar dudağınıza her gün 1-2 damla damlatıp parmağınızla hafifçe yayın.
Bu karışımı buzdolabında bir hafta boyunca saklayabilirsiniz.
DERİNLEMESİNE NEMLENDİRME İÇİN DOĞAL YAĞLARDAN YARDIM ALIN
Lüksü dudaklarınıza yaşatmak için pahalı ürünlere ihtiyacınız yok. Doğal içeriği ile zengin yağlar dudaklarınızın ihtiyacı olan bakımı ve nemlendirmeyi sağlamaya hazır.
İhtiyacınız:
Birkaç damla taşıyıcı yağ: Zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, shea yağı veya jojoba yağı
Birkaç damla uçucu yağ: Nane yağı veya çay ağacı yağı
Uygulama:
Seçtiğiniz bir çay kaşığı taşıyıcı yağın içine, 1-2 damla uçucu yağ ekleyerek kendi dudak balsamınızı yaratabilirsiniz.
Nane yağı dolaşımı arttırarak dudağınızın doğal pembe rengini ortaya çıkarırken çay ağacı yağı enfeksiyonları engeller.
Özellikle gece yatmadan önce uygulayarak hücre yenilenmesini hızlandırabilirsiniz.
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