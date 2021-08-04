4 Ağustos günlük burç yorumları: Dikkat! İletişimde gerginlikler yaşanabilir!

4 Ağustos günlük burç yorumları sabah saatlerindeki aldanmalara karşı uyarıyor. Bugün Ay tüm gün İkizler burcunda ilerliyor. Merkür ve Uranüs kare açısı iletişimde gerginliklere neden olabilir. Ay ve Jüpiter etkileşimi, kadınlardan görebileceğimiz fırsatlara işaret ediyor. İşte 4 Ağustos günlük burç yorumları…

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün eviniz ve ailenizle ilgilenebilir, toplumsal konularla daha fazla meşgul olabilir, köklerinize ve değerlerinize sahip çıkma gayesinde olabilirsiniz. Yardımlar ve fedakarlıklar gösterebilirsiniz. Akşam saatlerinde baş ağrılarına dikkat edin.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün zihniniz endişe ve kaygı odaklı çalışabilir. Sahip olduklarınızı, arzu ettiklerinizi tutma ve koruma arzusunda olabilirsiniz. Kıskançlık gibi negatif duygulara dikkat. Kardeşlerinizle bir araya gelebilir, kardeşlerinizin sorunlarına yardımcı olabilirsiniz.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün finansal konularla ilgileneceksiniz. Maddi konularda daha planlı, detaycı olabilir veya finansal anlamda güvende olmaya daha çok önem verebilir, ihtiyaç duyabilirsiniz. Aile gündemleriyle meşgul olabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün Ay sizin burcunuza ilerlediği için gün içinde daha hızlı duygu durumu değişiklikleri yaşayabilirsiniz. Gün içinde planlarınız, enerjiniz değişecektir. Hassas düşünmeye, kırılganlığa açık haliniz ilişkilerde kendinizi daha kapalı tutmanıza neden olabilir.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün uyku düzensizlikleriyle güne başlayabilirsiniz. Sağlıkla ilgili destekler alabilirsiniz. Kökleriniz, topraklarınız ve vatanınız için fedakarlık yapma, çaba sarf etme, endişe duyma hali ve özlem ortaya çıkabilir. Maddi-manevi yardımlarda bulunabilirsiniz.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün geçmiş anılarınız canlanabilir, eski dostlarınızla bir araya gelebilir ve geçmiş deneyimlerden konuşabilirsiniz. Sularla ilgili sorunlara karşı dikkat edin. Aylık gelir ve kazanç dengenizde kısa süreli, dönemsel bir değişiklik olabilir.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün eğitim ve kariyer süreçlerinizle ilgili planlar içerisinde olabilirsiniz. Aile büyükleri, akrabalar ve eşinizin akrabalarının meseleleri için yardımcı olabilir, ilgilenebilirsiniz. Bazı ilişki veya dostluklarınızın geleceğini sorgulayabilirsiniz.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sezgileriniz güçlenebilir. Gün içinde iletişime geçtiğiniz insanlara daha gizemli ve kapalı olabilirsiniz. Manipülatif konuşmalarla karşılaşabilir, bazı kişilerin etkisi altında kalabilirsiniz. Geleceğe dair sorgularınız artabilir.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün finansal konularda daha çekimser ve planlı olmalısınız. Bankacılık işleriyle meşgul olabilirsiniz. İlişkilerde güvene dair konular daha önemli olabilir. Korkularınız ve fobileriniz bazı durumlarda canlanabilir. Tutuculuk ve inatçılık sizi kısıtlayabilir.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ilişkileriniz, ortaklıklarınız ön planda olacaktır. Bazı ilişki veya ortaklıkları iyileştirme arzusunda olabilirsiniz. Akşam saatlerinde bir barışma ve uzlaşma sağlayabilirsiniz. Geçmiş anılar, geçmiş deneyimler hatıranızda canlanabilir.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün iş hayatı ve sorumluluklar ön planda olacaktır. Aktif olma, meşgul olma zamanı. Tembellik ve dağınıklıktan uzak durun. Boş vakit zihnin daha çok konuşmasına ve kaygının tetiklenmesine neden olabilir. Fiziksel hareket zamanı. Sağlığa özen gösterin.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ilişkilerinizde daha duygusal ve hassas olabilirsiniz. Bazı isteklerinizde daha ısrarcı olabileceğiniz bir gün. Anlık durumlar sizde büyük değişimlere neden olabilir. Çocuklarınıza karşı korumacı olurken abartılı bir kontrol hali içine girmemeye dikkat edin.



