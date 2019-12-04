Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait maden ocağında, "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğüne ait kuyubaşında, iş kazalarında hayatını kaybeden madenciler için Kur'an-ı Kerim okundu, benzer acılar yaşanmaması için dua edildi.

Vali Erdoğan Bektaş, burada yaptığı konuşmada, madencilerin yer altında emeğini, rızkını ve geleceğini aradığını söyledi.

Ülkenin ve milletin geleceğinin emekçilerin gayretleriyle şekillendiğini belirten Bektaş, "Madenciliği çıkardığımızda hayatımızda fazla bir şey kalmıyor. Dolayısıyla varlığımızı, refahımızı, gelişmemizi ve geleceğimizi madencilere borçlu olduğumuzu biliyoruz. Madencilerin yaptığı iş çok önemli." ifadesini kullandı.

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu da madenciliğin her şeyde var olduğunu vurgulayarak, "Madencilik kentleri şekillendirdi, futbol takımlarını ortaya çıkardı. Akla ne geliyorsa madencinin emeği vardır. Madencilik bir yaşam biçimi. Madenci bulunduğu yere sosyolojik, kültürel olarak damga vuran, şiirlerde, hikayelerde ve romanlarda var olan bir kimlik." diye konuştu.