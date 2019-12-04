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"4 Aralık Dünya Madenciler Günü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 09:33 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta, iş kazalarında yaşamını yitiren madenciler için Kur'an-ı Kerim okutuldu, dua edildi

Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait maden ocağında, "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğüne ait kuyubaşında, iş kazalarında hayatını kaybeden madenciler için Kur'an-ı Kerim okundu, benzer acılar yaşanmaması için dua edildi.

Vali Erdoğan Bektaş, burada yaptığı konuşmada, madencilerin yer altında emeğini, rızkını ve geleceğini aradığını söyledi.

Ülkenin ve milletin geleceğinin emekçilerin gayretleriyle şekillendiğini belirten Bektaş, "Madenciliği çıkardığımızda hayatımızda fazla bir şey kalmıyor. Dolayısıyla varlığımızı, refahımızı, gelişmemizi ve geleceğimizi madencilere borçlu olduğumuzu biliyoruz. Madencilerin yaptığı iş çok önemli." ifadesini kullandı.

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu da madenciliğin her şeyde var olduğunu vurgulayarak, "Madencilik kentleri şekillendirdi, futbol takımlarını ortaya çıkardı. Akla ne geliyorsa madencinin emeği vardır. Madencilik bir yaşam biçimi. Madenci bulunduğu yere sosyolojik, kültürel olarak damga vuran, şiirlerde, hikayelerde ve romanlarda var olan bir kimlik." diye konuştu.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ise madenciliğin dünyanın en zorlu mesleği olduğunu aktararak, "Ülkemizin ve milletimizin geleceği için yerli kaynaklarımızı üretmeye devam ediyoruz. 'Ocaktan çıkan en değerli şey insandır.' sözünden yola çıkarak iş güvenliği kurallarına uygun şekilde sizleri bekleyen ailenizi düşünerek çalışmanız en büyük arzumuzdur." dedi.

14 yıllık madenci Aydın Şeker de madenciler olarak kendilerine ait bir günün olmasından mutluluk duyduklarını anlatarak, "Kömür ülke için olmazsa olmazdır çünkü yerli kaynağımızdır ve bizim için vazgeçilmezdir. Ekmeğimizi alın terimizle evimize getirdiğimize inanıyorum. Bu nedenle çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Maden işçisi Serhan Kahraman ise kömürün "ekonomi" demek olduğunu, el birliğiyle çalışıp kömürü yeryüzüne çıkararak ülke ekonomisine katkıda bulunmak istediklerini dile getirdi.

Törenin ardından protokol üyeleri ve madenciler, fotoğraf sergisini gezdi.

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Dünya madenciler günü Zonguldak

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