4 aylık hamile Neslihan Atagül'ün iştahı yerinde! İtalya pozları çok konuşuldu

MYNET-'Fatih Harbiye' dizisinin setinde tanışan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun arkadaşlıkları kısa süre sonra aşka dönüşmüştü. Ünlü çift, 2016 yılında ise nikah masasına oturmuştu.

Mutlu evlilikleri ile sık sık gündeme gelen ünlü çift geçtiğimiz günlerde bebek müjdesi vermişti. Kız bebek beklediği iddia edilen Neslihan Atagül şimdilerde İtalya'da tatilde.

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

4 aylık hamile olan Neslihan Atagül İtalya sokaklarındaki karelerini ve yemek yediği anları sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı.

İştahı oldukça yerinde olan Atagül'ün son paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'hamilelik yakışmış', 'iştahı yerinde maşallah', 'hep nasıl bu kadar güzel olabiliyorsun', 'hamilelik yaramış', 'daha bi güzelleşmiş' gibi yorumlar yapıldı.