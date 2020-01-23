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  4. "4. Etnospor Kültür Festivali Fotoğraf Yarışması" sergisi açıldı

"4. Etnospor Kültür Festivali Fotoğraf Yarışması" sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 21:48 | Son Güncelleme

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: - "Her geçen yıl fotoğrafçıların festivale daha çok rağbet ettiğini görüyoruz. Burada bir kültürü yaşatıyoruz bu bir renklilik ve zenginlik. Buradaki eserler umarım kamuoyunda daha yaygın bir şekilde görülür. Gayemiz bundan sonra Beyoğlu'nun dışındaki galerilerde de bu sergiyi devam ettirmek ve İstanbulluların beğenisine sunmak"

İSTANBUL (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Etnospor Kültür Festivali Fotoğraf Yarışması'na her geçen yıl fotoğrafçıların daha çok rağbet ettiğini belirterek, "Burada bir kültürü yaşatıyoruz bu bir renklilik ve zenginlik. Buradaki eserler umarım kamuoyunda daha yaygın bir şekilde görülür. Gayemiz bundan sonra Beyoğlu'nun dışındaki galerilerde de bu sergiyi devam ettirmek ve İstanbulluların beğenisine sunmak." dedi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun düzenlediği 4. Etnospor Kültür Festivali Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren eserlerin yer aldığı sergi, Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonu'nda açıldı.

Açılışta konuşan Bilal Erdoğan, dünyada geleneksel sporların gelenekselleşmesi ve yaygınlaşmasını amaçladıklarını dile getirerek, bu amaçla İstanbul'da Etnospor Kültür Festivali'ni düzenlediklerini söyledi.

Erdoğan, bu etkinlikte daha çok yerel, etnik sporların tanıtımını yaptıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Türkiye geleneksel sporların güçlü olduğu bir ülke olmasına rağmen tanıtımı anlamında bazı sıkıntılar söz konusu. Mesela yağlı güreşlere çok ilgi olmasına rağmen bu müsabakaları medyada çok göremeyiz. Biz bu asimetriyi gidermek için de çalışan bir konfederasyonuz. Türkiye'de geleneksel sporların zaten mazhar olduğu ilginin, kamuoyunca daha iyi bilinmesi için çalışıyoruz. Festivalimize komşu ülkelerin yanı sıra uzak ülkelerden de katılım oluyor. En son Arjantin ve Japonya'dan da misafirler davet ettik. İstanbulluları bu etnik sporlarla tanıştırmış oluyoruz." diye konuştu.

Dünyanın bir çok yerinde etnik sporları merkeze koyan festivallerin olmasını istediklerini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biz konfederasyon olarak bu amacı güderken toplumların kendi kültürüne sahip çıkmasının, dünyanın bu renkli görüntüsünün korunmasına hizmet edeceğine düşünüyoruz. Bugün buradaki fotoğraf sergisi, festivalin zengin görselliğini gözler önüne seriyor. Sergide, 600'ün üzerinde fotoğraf sanatçısı var, 5 ayrı dalda ödül verildi. Her geçen yıl fotoğrafçıların festivale daha çok rağbet ettiğini görüyoruz. Burada bir kültürü yaşatıyoruz bu bir renklilik ve zenginlik. Buradaki eserler umarım kamuoyunda daha yaygın bir şekilde görülür. Gayemiz bundan sonra Beyoğlu'nun dışındaki galerilerde de bu sergiyi devam ettirmek ve İstanbulluların beğenisine sunmak."

Daha sonra Bilal Erdoğan sergide birinci olan fotoğraf sanatçısına ödülünü takdim etti.

Bu arada Erdoğan, sergide yer alan fotoğrafları tek tek inceleyerek, hikayeleri hakkında da bilgi aldı.

Serginin açılışına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Sergi, 10 Şubat'a kadar Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonu’nda ziyarete açık olacak.

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Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan

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