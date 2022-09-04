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  4. 4 Eylül Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı! İşte 4 Eylül 2022 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

4 Eylül Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı! İşte 4 Eylül 2022 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

04.09.2022 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 Eylül Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu. Milli Piyango Online'dan veya bayilerden kupon doldurarak çekilişe katılım sağlayan vatandaşlar "4 Eylül Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. İşte 4 Eylül 2022 Şans Topu sonuçları...

4 Eylül Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı! İşte 4 Eylül 2022 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

4 Eylül Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı. Birçok kişi internette "4 Eylül Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı?", "4 Eylül 2022 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Merak edilen soruların yanıtı ve detaylar haberimizde...

4 EYLÜL PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen ve haftanın 2 günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi 4 Eylül Pazar akşamı yapıldı.

4 Eylül Pazar Şans Topu çekilişinde kazandıran nuımaralar şu şekilde:

03 17 18 25 34 + 06 (joker)

kk

ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Öte yandan 4 Eylül Şans Topu çekilişi sonuçları detaylarına aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz:

https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/cekilis-sonuclari.65.2021

MİLLİ PİYANGO ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer almaktadır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL'dir.

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