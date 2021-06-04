4 Haziran günlük burç yorumları | 4 Haziran, almamız gereken sorumlulukları bize hatırlatan bir gün!

YENGEÇ BURCU YORUMU Bugün kariyer hedefleriniz, gelecek planlarınız ve yer yer gelecek kaygısı çalışabilir. Cesaret ve motivasyona ihtiyacınız olabilir.

İKİZLER BURCU YORUMU Bugün sosyal çevrenizle ilişkilerinizde değişimler yaşanabilir. Bazı arkadaşlarınızla daha mesafeli bir ilişki kurabilirsiniz. Özlediğiniz kişilerle görüşebilirsiniz.

KOÇ BURCU YORUMU Bugün beden sağlığınızla ilgilenebilir, kendinize daha fazla vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Dış görüntünüzle ilgili değişiklikler yaptırabilirsiniz.

4 Haziran (bugün) günü Akrep burçlarını mutluluk bekliyor. Balık ve Aslan burçları ise bir iş teklifi alabilir, Koç burcu ise sağlık konularında sorunlar yaşayabilir. Ay bugün Koç burcunda ilerliyor. Bunun da etkisiyle birlikte ikili ilişkiler adına güzel bir gün olacak. Hayatımızda bulunan bir kadından destek görebiliriz.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün günlük rutininize farklılıklar katın ve harekete geçmeye çalışın. Kısa yürüyüşler ve spor daha iyi gelecektir.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün ilişkiler ve ortaklıklar ön planda olacaktır. Bazı ilişkilerinizde aradığınız dürüstlük ve açıklığı bulamayabilirsiniz. İlişkilerden ve kişilerden beklentileriniz gerçeklerle uyuşmayabilir.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün dinlenmeye, hareket ve spora, kendiniz için genel olarak vakit ayırmaya özen gösterin. Sağlıklı ve yeterli beslenmeniz sağlığınız için bugün daha önemli olacaktır.

YAY BURCU YORUMU

Bugün geçmiş ilişkiler, eski dostlar gündeme gelebilir. Heyecan ve motivasyon eksikliğini zaman zaman hissedebilirsiniz. Çocuklarla ilişkilerinize odaklanabilirsiniz.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün acelecilikten kaçının. Kendi hedeflerinize ve kariyer planlarınıza dair kriterlerinizi yüksek tutun. Kendi potansiyelinizi fark edin.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün dikkatsizlik, unutkanlık ve kazalara karşı açık enerjiler hakim. Patavatsızlık ve gereksiz açık sözlülük karşınızdakileri kırabilir. Kendi fikirlerinize değer verin.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün gerekli harcamalar yapabilirsiniz. Bazı Balıklar, harcama yaparak daha iyi hissetme ve rahatlama eğiliminde olabilir. Kıtlık bilincinde olmamaya, şükür içinde olmaya özen gösterin.



