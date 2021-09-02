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4’lü kamera sistemi 5000mAh pil

02.09.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli üretim olan Redmi Note 10S zengin donanım birleşenleri ve fiyat/performans dengesi ile rakiplerine gözdağı veriyor.

4’lü kamera sistemi 5000mAh pil

Redmi Note 10S, 6.43 inç değerde ekrana sahip. Amoled teknolojisinin kullanıldığı ekran, 2400×1080 çözünürlük sunuyor ve maksimum olarak 1100 nit parlaklık değerini sunabiliyor.Yani ürün, hem iç mekânda, hem de güneş ışığının yoğun olduğu dış mekân kullanımlarında da iyi bir performansa sahip.

Performans

Telefonda MediaTek Helio G95 işlemcisi kullanılıyor. MediaTek’in 2020 yılında tanıttığı çipset, çoklu kamera desteğinden oyunlarda yüksek performansa kadar pek çok amacı gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Bize deneyimleyebilmemiz için gelen telefonda, 6GB LPDDR4X RAM ve 128GB UFS 2.2 dahili depolama mevcut. Yani hem depolama hem de çalıştırma tarafında tatmin edici performanslardan söz etmek mümkün.

Android 11 işletim sistemi bulunan telefon, kolay bir kullanıma sahip. Ekranlar arası geçişler, oyun ve uygulama çalıştırma yeteneklerinden memnun kaldık. Örneğin, bu cihazda PUBG Mobile’ı akıcı detaylarla oynayabildik ve uzun süreli deneyimlerde de ciddi bir ısınma seviyesiyle karşılaşmadık. Cihaz, Geekbench 5 testimizde de tek çekirdekte 509, çift çekirdekte 1496 puan elde etti.

Dörtlü kamera

Redmi Note 10S, arka tarafta yapay zekâ destekli dörtlü kamera sistemine sahip. 64 + 8 + 2 + 2MP.64MP ana kamera, f/1.79 açıklık değerine sahip ve iyi ışık alabildiği için gece çekimlerinde de güzel sonuçlar verebiliyor.

8MP ultra geniş açılı kamera, 118 derecelik çekim açısına sahip. Kalabalık çekimler ve manzara çekimleri için özellikle iyi ışıklı ortamlarda güzel sonuçlar veriyor.

2MP makro kamera ise, yakın mesafede minik detayları yakalamanız için önemli ve o da iyi ışıklı ortamlarda güzel sonuçlar veriyor. Ve son olarak 2MP derinlik sensörü de bokehli görseller için önemli.

Kameralar, genel olarak iyi ışıklı ortamlarda güzel fotoğraflar ve videolar çekebilmenize imkân sunuyor. Video tarafında, telefonun 4K 30FPS ve 1080p 60FPS gibi çekim seçenekleri olduğunu da belirtelim. Ek olarak, hızlı ve ağır video çekim seçenekleri de var.

Ön tarafa geldiğimizde ise, 13MP değerdeki kamera, özellikle iyi ışıklı ortamlarda görüntülü görüşmeler ve selfie’ler için güzel sonuçlar veriyor. Tabii bokeh, HDR, çeşitli makyaj ve filtre detayları da mevcut.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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