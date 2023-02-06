4. SEVİYE ALARM NEDİR? 4. seviye uluslararası alarm durumunda ne yapılır? Bakan Soylu'dan Kahramanmaraş depremi sonrası açıklama!

Kahramanmaraş depreminin ardından 4. seviye alarm ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kahramanmaraş depremi sonrası yaptığı açıklamada vurguladığı 4. seviye alarm, komşu ülkelerden gelecek her türlü ilk yardımın kabulü anlamına gelmektedir. İşte 4. seviye alarm hakkında detaylar...

4. SEVİYE ALARM NEDİR?

seviye alarm uluslararası bir alarm seviyesidir. seviye alarm, komşu ülkelerden gelecek her türlü ilk yardımın kabulü anlamına gelmektedir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Birçok yerden ihbar geliyor. Arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. İlk işimiz arama kurtarmayı yapmak. Ekipler teyakkuz halinde, 4. seviye alarm verildi. Uluslararası yardım da içermektedir' ifadelerine yer verdi.

Sarı ikaz hava saldırısı ihtimali olduğunu vurgulamak için kullanılır. 3 dakika süreli düz siren sesi çalınır. Bu durumda binadakiler, gaz, elektrik, su ana anahtarları kapatmalıdır.

Kapalı kaplar içindeki yiyecek - içecekler, ilk yardım çantası ve gerekli olabilecek malzemeler sığınağa taşınmalıdır.

KIRMIZI ALARM

Hava saldırısı tehlikesi olduğunu işaret eden kırmızı alarmda ise, 3 dakika süren yükselip alçalan dalgalı siren sesi ile duyurulur.

Bu durumda sarı alarm sırasında eksik kalan malzemeler tamamlamalı ve sığınak yerine gidilmelidir. Tehlike geçti ikazı verilinceye dek sığınaktan çıkılmaması gerekmektedir.

SİYAH ALARM

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer saldırı tehlikesini işaret eden bu alarm ise 3 dakika süreli kesikli siren sesi ile duyurulur.

Bu alarmın duyulması halinde anonslar ve/veya basın yayın araçları ile tehlikenin türü öğrenilmelidir. Radyoaktif tehlike varsa derhal sığınağa girilir. Kimyasal tehlike varsa, hemen üst katlardaki sığınma yerine girilir. Konutların ve işyerlerinin iç kısımlarında penceresi az ve korunmaya elverişli bir bölümü sığınma yeri olarak seçilmelidir.

BEYAZ İKAZ

Tehlike geçti ikazının işareti, radyo, televizyon, hoparlör, megafon gibi araçlarla duyurulur. Bu haber duyulunca sığınılan yerden çıkarak normal yaşanılan yerlerinize dönülmeli, yardıma muhtaç olanlar varsa yardım edilmelidir

