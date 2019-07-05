40 yaşından sonra hamile kalmak riskli mi, avantajları var mı?

Bir bebeği dünyaya getirmek çok fazla neşe ve mutluluk verirken, aynı zamanda bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Sizin için avanyajlarını ve dezavanyajlarını bir araya getirdik.

40 yaşından sonra anne olmanın 4 avantajı ve 5 riski

AVANTAJLARI - DAHA UZUN BİR ÖMRE SAHİP OLABİLİRSİNİZ Doğum yapan kadınların uzun yaşama şansları daha yüksektir. Bir araştırmaya göre, 29 yaşın altındaki son çocuklarını dünyaya getirenler, 95 yaşına kadar yaşama şanslarını yarıya indirmişlerdir. Bunun olası bir nedeni genetik olabilir. Bu yaştaki bir kadının üreme sistemi iyi işliyorsa, yaşlanma ile ilgili diğer işlemler için de geçerli olabilir. Bununla birlikte, doğum ile uzun ömürlülük arasındaki bu ilişki, 3 veya daha az çocuğu olan kadınlar için çoğunlukla doğruydu.

DAHA DENEYİMLİ VE AKILLISINIZDIR 20'li veya 30'lu yaşlarınızdayken kendinizi karşılaştırın. Yıllar içinde tecrübe ve bilgi sahibi oluyoruz. Ve şimdi bu yıllarda çocuk yetiştirme farkını hayal edin. 40 yaşın üzerindeki kadınlar çocuklarına karşı daha sabırlıdır ve çocuk yetiştirirken daha düşünceli yaklaşırlar. Genellikle bu yıllarda kadınlar sadece şans eseri hamile kalmazlar. Bu, hazırlıklı olduğunuz kasıtlı bir adımdır. Bu nedenle, duygusal ve psikolojik olarak daha kararlısınız. Hamileliğin ve çocuğun doğumunun getirdiği değişikliklere hazır olursunuz.

FİNANSAL OLARAK DAHA İSTİKRARLISINIZ 40 yaşına gelince, çoğu kadının zaten bir kariyeri var. Artık farklı alanlarda çalışmayı denemez ya da sürekli iş değiştirmezler. Kadınlar artık, kariyerlerinin arka plana kaymalarına izin verebileceklerini düşünerek çocuklarına daha fazla odaklanamaya başlıyorlar. 40 yaşına gelmiş bir kadın finansal olarak daha iyi bir konumda olabilir ve bebeklerine daha iyi vakit ayırabilirler.

HER ŞEYİ DENEMEK İÇİN ZAMANINIZ OLMUŞTUR Partiye gitme ve sürekli hareket halinde olma süresi geçti ve şimdi bir aileye atılma zamanı. 40 yaşına gelince, çok sayıda komik anı biriktirdiniz, arkadaşlarınızla yeterince vakit geçirdiniz, kendiniz için yaşadığınızı hissettiniz. Seyahat ettiniz, dünyayı keşfettiniz ve sınırlarınızı genişlettiniz. Çocuğunuz doğduğunda, artık tüm zamanınızı kendiniz için ayırmayacak olmak sizi mutsuz etmez. Ancak, 40 yaşından sonra hamileliğin avantajları olmasına rağmen, bazı tehditler ve dezavantajlar da vardır.

DEZAVANTAJLARI - HAMİLE KALMANIZ DAHA AZ OLASIDIR Yıllar geçtikçe kadınların hamile kalma şansı daha azdır. 32 yaşında doğurganlık önemli ölçüde azalmaya başlar. Yumurta sayısı azalır ve döllenme için yeterli yumurta kalmayabilir. Yumurtalar yanlış salınabilirler. Ancak yumurtalarınızı daha genç yaşlarda dondurabilir anne olma şansını yüksek ölçüde yakalayabilirsiniz.

DÜŞÜK RİSKİ DAHA FAZLA Düşük yapma riski yaşla artar ve 45 yaşından sonra% 50 veya daha fazlasına ulaşabilir. Tabii ki, hamilelik kaybını etkileyen sadece yaş değil. Ancak yaşa bağlı değişiklikler vücudumuzu etkiler, hormonal ve uterus fonksiyonunu azaltır, ayrıca fetüsün kaybına neden olabilecek diğer faktörleri de karmaşık hale getirir.

OSTEOPOROZ ALMA RİSKİNİZ DAHA YÜKSEK İleri yaşlarda doğum yapmak, yaşlı kadınlarda osteoporoz gelişme olasılığını arttırır. Çalışmaya göre, 35 yıl sonra doğum yapanların bu hastalığa yakalanma ihtimalinin iki katı olduğu görüldü. Bu nedenle, yaşlılıkta osteoporoz olasılığınızı azaltmak için hamilelik sırasında kemiklerinize özellikle dikkat etmelisiniz.

ERKEN DOĞUM RİSKİNİZ ARTAR İleri yaş, doğum için, bebeğin erken doğması ve doğum kilosunun düşük olması olasılığını önemli ölçüde artırır. Bir çalışma, diğer olumsuz faktörlerden bağımsız olarak, yaşın kendisinin erken doğumun bir nedeni olabileceğini göstermektedir.