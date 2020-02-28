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  4. 408 kişiyi dolandırmışlar! Ortaya çıkan notlar şoke etti

408 kişiyi dolandırmışlar! Ortaya çıkan notlar şoke etti

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2020 16:42 | Son Güncelleme

Gazetelere ve internet sitelerine 'Gemi adamı ve personeli aranıyor’ ilanı veren 19 kişilik çete Mersin'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan operasyon sonrası 408 kişiyi 840 bin lira dolandıran çete üyelerinden 16'sının kadın olduğu ortaya çıktı.

Çete üyelerinin, iş bulma umudu ile kendilerini arayanlar hakkında, "Dolandırıcı olduğumuzu öğrenmiş, tam mal, salak, tehdit edildi ve tekrar aranacak, ukala bir tip, yazık öğrenci" notları aldığı ortaya çıktı.

Verdikleri ilanlar yüzlerce kişi dolandırmışlar!

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bir çetenin, gazete ve internet siteleri üzerinden 'Gemi adamı ve personeli aranıyor’ ilanı vererek, dolandırıcılık yaptığı bilgisini aldı.
3 ay süren teknik ve fiziki takip ile 5 denizcilik kursu firmasının, ilanlar aracılığıyla kendilerine başvuranlardan, bin 500 ile 3 bin lira alıp, sahte başvuru belgeleri doldurttukları saptandı.
Çetenin 408 kişiyi dolandırdığını belirleyen polis, tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.
16'sı kadın 19 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. 3 şüpheli ise aranıyor.
Adreslerde yapılan aramalarda da ilanda verilen telefon numaralarını arayanlar hakkında, 'Tam mal, salak, tehdit edildi ve tekrar aranacak, ukala bir tip, yazık öğrenci, dolandırıcı olduğumuzu öğrenmiş’ gibi notlar ile 26 cep telefonu ve 408 kişiden 840 bin lira alındığına dair belgeler ele geçirildi.
Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye gönderildi.
İşte polisleri bile şaşırtan o notlardan bazıları:
'İptal! Dolandırıcı olduğumuzu öğrenmiş.'
'Mal... Meşgule attı... Mal...Tuhaf biri.'
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcı Mersin

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