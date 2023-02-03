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49/3 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 49/3 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

20.01.2023 00:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karayolları Trafik Kanunu kurallarını ihlal eden sürücülere cezai işlemler uygulanır. Trafik ihlalleri pek çok çeşide ayrılır. Bu ihlallerin her biri için bir ceza kodu bulunur. Bu trafik kodlarından biri de yük taşıyan motorlu taşıtlara uygulanan 49/3 trafik cezasıdır. 49/3 trafik cezası yük taşıyan ticari araçların kullanım sürelerine uymaması olarak tanımlanır. Peki, 49/3 trafik cezası maddesi ihlalin konusu nedir?

49/3 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 49/3 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

49/3 trafik cezası maddesi ihlalin konusu temel olarak ticari araç kullanma süresi cezasıdır. Sürücülere, araç sahiplerine işleten veya teşebbüse yazılan bir ceza çeşididir. 49/3 trafik cezası, yük taşıyan ticari araçların trafikte kalma sürelerini ihlal etmesi durumunda uygulanan bir ceza çeşididir. Her yıl trafik cezası ücretleri güncellenir. Ceza alan sürücüler, cezanın tebliğ süresi içinde erken ödeme indiriminden yararlanabilir.

49/3 trafik cezası nedir?

49/3 trafik cezası maddesi ihlalin konusu ticari amaçla yük ve taşıyan motorlu taşı sürücülerinin taşıt kullanma süresine uymaması sonucu uygulanan bir trafik cezasıdır. Ticari araç kullanan kişilerin kullanma sürelerine uymamaları durumunda uygulanan 49/3 trafik cezası, her yıl yeniden güncellenir. Ticari amaçla yük taşıyan motorlu araçlar 3.5 ton ve üzeri yük taşıyor ise 9 saatten fazla araç kullanamaz. En az 4,5 saat süreyle dinlenmeleri gerekir. Bu kurala uymayan araçlar, farklı rakamlarda para cezasına tabi olur.

Trafik cezalarının ödemesi cezanın tebliğ edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde yapılması gerekir. Bu süre içerisinde uygulanan ceza tutarına %25 oranında indirim uygulanır. Bu sebeple 49/3 trafik cezası alan kişiler de indirimden yararlanabilir. 49/3 trafik cezası ödeme işlemi PTT üzerinden yapılabilir. Anlaşmalı bankalar aracılığıyla da yapılabilir. Aynı zamanda e-devlet sistemi üzerinden sürücüler cezalarını görebilir. Böylece e-Devlet üzerinden 49/3 trafik cezasını taksitli ya da kredi kartı ile ödeme yapılabilir.

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49/3 trafik cezası kimlere uygulanır?

Yük taşıyan motorlu araçların belirlenen süreler dışında araç kullanması halinde 49/3 kodlu trafik cezası uygulanır. 49/3 trafik cezası sürücü, araç sahibi, işleten ve teşebbüse yazılır. Buna göre 49/3 trafik cezası tutarı da değişir. 49/3 trafik cezası 2023 yılı için farklı şekillerde belirlenmiştir. 49/3 trafik cezası tutarı:

  • Sürücüye 436 TL, % 25 indirimli 327 TL
  • Araç sahibine 951 TL, % 25 indirimli 713,25 TL
  • İşleten veya teşebbüs sahibine 1.979 TL, % 25 indirimli 1.484,25 TL.
  • Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse araç sahibine de 951 TL, % 25 indirimli 713,25 TL. Ayrıca işleten veya teşebbüs sahibine de 1.979 TL, % 25 indirimli 1.484,25 TL
  • Sürücü aynı zamanda araç sahibi ise araç sahibi yönünden 951 TL, % 25 indirimli 713,25 TL. trafik idari para cezası uygulanır


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