490 gramlık bebek hastanenin maskotu oldu

EMRE ILIKAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde dünyaya gelen 490 gram ağırlığındaki bebek, özenle tedavi ediliyor.

Başkale ilçesinde yaşayan Yeliz Demir, doğum sancısının erken başlaması nedeniyle Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezine sevk edildi. Burada yapılan müdahale ile henüz 25 haftalıkken dünyaya gelen kız bebek, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı. 490 gram ağırlığındaki bebeğin kuvözde bakımı devam ediyor.

"Parmak bebek" olarak nitelendirilen ve ihtiyaçları sağlık görevlileri tarafından karşılanan bebek, hastane çalışanlarının maskotu haline geldi. Görevliler tarafından sevilen, beslenmesi ve bakımına büyük önem verilen bebek, normal kilosuna ulaşınca taburcu edilecek.

- "Pamuk şefkatiyle yaklaşıyoruz"

YYÜ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bebeğin yaşama şansının yüksek olduğunu söyledi.

Gereken tüm tedavinin uygulandığını anlatan Tuncer, "Bebeğimizin akciğerleri iyi gelişemediği için akciğerlere gelişme ilacı verdik. Bebeği makine destekli solutuyoruz. Bir müddet bebeğimizin tedavisini bu şekilde sürdüreceğiz. Bu bebeklere pamuk şefkatiyle yaklaşıyoruz." dedi.