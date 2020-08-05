5 Ağustos Resmi Gazete'de bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, son dakika Milli Eğitim Müdürü ve müftü atamaları yayınlandı. Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Bilir, Kadın Statüsü Genel Müdür Yardımcılığına da Olgun Gündüz ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Oğuz Tuncay atandı. Peki 5 Ağustos Resmi Gazete atama kararları neler? 4 farklı ile yeni Milli Eğitim Müdürü atandı ve 6 farklı ilin müftüsü değişti. Peki kimler yeni Milli Eğitim Müdürü olarak atandı? Yeni müftü atamaları hangi illere yapıldı? İşte 5 Ağustos Resmi Gazete'de yayınlanan atamalar! Son dakika Milli Eğitim Müdürü ve müftü atamaları listesi!

5 Ağustos Resmi Gazete Milli Eğitim Müdürü atamaları listesi!

5 Ağustos Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarının ardından hangi ilin Milli Eğitim Müdürleri değişti merak konusu oldu. Resmi Gazete'deki bugün yayınlanan atama kararlarına göre Tunceli, Bitlis, Karaman ve Ardahan'ın Milli Eğitim Müdürleri değişti. İşte 5 Ağustos Resmi Gazete'deki değişen Milli Eğitim Müdürleri listesi!