HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 5 Ağustos Resmi Gazete'de yayınlanan atamalar! Son dakika Milli Eğitim Müdürü ve müftü atamaları listesi!

5 Ağustos Resmi Gazete'de yayınlanan atamalar! Son dakika Milli Eğitim Müdürü ve müftü atamaları listesi!

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2020 08:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, 5 Ağustos Resmi Gazete'de son dakika Milli Eğitim Müdürü ve müftü atamaları yayınlandı. 4 farklı ile yeni Milli Eğitim Müdürü atandı ve 6 farklı ilin müftüsü değişti. Peki kimler yeni Milli Eğitim Müdürü olarak atandı? Yeni il müftüsü atamaları hangi illere yapıldı? İşte 5 Ağustos Resmi Gazete'de yayınlanan atamalar! Son dakika Milli Eğitim Müdürü ve müftü atamaları listesi!

5 Ağustos Resmi Gazete'de yayınlanan atamalar! Son dakika Milli Eğitim Müdürü ve müftü atamaları listesi!

5 Ağustos Resmi Gazete'de bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, son dakika Milli Eğitim Müdürü ve müftü atamaları yayınlandı. Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Bilir, Kadın Statüsü Genel Müdür Yardımcılığına da Olgun Gündüz ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Oğuz Tuncay atandı. Peki 5 Ağustos Resmi Gazete atama kararları neler? 4 farklı ile yeni Milli Eğitim Müdürü atandı ve 6 farklı ilin müftüsü değişti. Peki kimler yeni Milli Eğitim Müdürü olarak atandı? Yeni müftü atamaları hangi illere yapıldı? İşte 5 Ağustos Resmi Gazete'de yayınlanan atamalar! Son dakika Milli Eğitim Müdürü ve müftü atamaları listesi!

5 Ağustos Resmi Gazete Milli Eğitim Müdürü atamaları listesi!

5 Ağustos Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarının ardından hangi ilin Milli Eğitim Müdürleri değişti merak konusu oldu. Resmi Gazete'deki bugün yayınlanan atama kararlarına göre Tunceli, Bitlis, Karaman ve Ardahan'ın Milli Eğitim Müdürleri değişti. İşte 5 Ağustos Resmi Gazete'deki değişen Milli Eğitim Müdürleri listesi!

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aslanoğlu görevden alınarak yerine Gürsel Ekmekçi atandı.

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Emin Korkmaz,

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Çalışkan,

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Erhan Bulut getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Zehra Gamgam görevden alındı.

5 Ağustos Resmi Gazete il müftülüğü atamaları listesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 5 Ağustos Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarının ardından hangi ilin müştüsü değişti merak konusu oldu. Resmi Gazete'deki bugün yayınlanan atama kararlarına göre Ordu, Sinop, Edirne, Muş, ve Kastamonu'nun müftüsü değişti. İşte 5 Ağustos Resmi Gazete'deki değişen İl Müftüsü listesi!

Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Ordu İl Müftülüğüne Mardin Müftüsü İsmail Çiçek,

Mardin İl Müftülüğüne Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik,

Sinop İl Müftülüğüne Mustafa Düzgüney,

Edirne İl Müftülüğüne Muş İl Müftüsü Alettin Bozkurt,

Muş İl Müftülüğüne Lütfü İmamoğlu

Kastamonu İl Müftülüğüne Mustafa Bilgiç'in ataması yapıldı.

Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi Uzman Dr. Mehmet Özbay görevden alınarak yerine Uzman Dr. Zeynep Orhan atandı.

Adli Tıp Kurumu Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Üyeliğine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Benian görevlendirildi.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Beyrut'ta neden patlama oldu, sorumlular ortaya çıktı mı? Beyrut'ta neden patlama oldu, sorumlular ortaya çıktı mı?
Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Koca açıkladıBayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Koca açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Düğün yolcuğu feci şekilde son buldu! Çok sayıda yaralı var

Düğün yolcuğu feci şekilde son buldu! Çok sayıda yaralı var

Giyim devi iflas etti! Yüzlerce mağazası kapanıyor

Giyim devi iflas etti! Yüzlerce mağazası kapanıyor

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! 81 il valiliğine gönderildi

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! 81 il valiliğine gönderildi

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Murat Övüç'e Tuğba Ekinci'den destek geldi: Çok üzülüyor ve ağlıyor

Murat Övüç'e Tuğba Ekinci'den destek geldi: Çok üzülüyor ve ağlıyor

Ankara'da vaka sayısı patladı mı? İddialar sonrası flaş açıklama

Ankara'da vaka sayısı patladı mı? İddialar sonrası flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Kanadalı araştırmacılardan doğal penis boyu uzatma yöntemi!

Kanadalı araştırmacılardan doğal penis boyu uzatma yöntemi!

Amatör balıkçılar oltayı çekince büyük şok yaşadı

Amatör balıkçılar oltayı çekince büyük şok yaşadı

Diyanet'e göre kurban eti nasıl pay edilir?

Diyanet'e göre kurban eti nasıl pay edilir?

Bayram'da AVM'ler açık olacak mı?

Bayram'da AVM'ler açık olacak mı?

İşte en güzel Kurban Bayramı mesajları

İşte en güzel Kurban Bayramı mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyrut'ta neden patlama oldu? Lübnan'daki patlamanın sebebi nedi? Beyrut Limanı patlamasını kim üstlendi?

Beyrut'ta neden patlama oldu, sorumlular ortaya çıktı mı?

Mardin'de 'Pes' dedirten görüntüler! Koronavirüs kurallarını hiçe saydılar

Şoke eden görüntüler! Sosyal medyada canlı yayın yaptılar

Eylül'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? 3 gün okuldan 3 gün evden eğitim sırasında kısıtlama olacak mı?

Eylül'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Spor salonuna gitmeden 1 yılda 56 kilo verdi

Spor salonuna gitmeden 1 yılda 56 kilo verdi

Lüleburgazlı Arif, Gineli Nakanda ile evlendi

Lüleburgazlı Arif, Gineli Nakanda ile evlendi

10 bin yıllık tarihiyle Akçakale Adası!

Kars ile Ardahan sınırlarında! 10 bin yıllık tarihin izleri var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.