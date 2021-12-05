5 Aralık günlük burç yorumları! "Sorumluluklar gündeme geliyor"

Koç burcu büyük sözler vermekten kaçınmalı. İkizler burcunun gündeminde ise finansal konular olacak. İşte Astrolog Merve Rençber’den Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün saat 14.30'a kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar bir yolculuk ve seyahat planı ile ilgilenebilirsiniz. Abartılı iyimserlik, abartılı söylemler hali olabilir. Büyük sözlerden vermekten kaçının. Sonrasında ciddiyet ve mantık ön planda olacak.

BOĞA

Bugün saat 14.30'a kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar halsizlik, enerji düşüklüğü hissedebilirsiniz. Yolculuklarla ilgili para çıkışlarınız olabilir. Bu saat sonrasında daha huzurlu enerjiler içerisinde olacaksınız. Çevrenizden destekler görebilirsiniz.

İKİZLER

Bugün saat 14.30'a kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar ilişkileriniz üzerine kafa yorabilir, içten içe bazı insanları sorgulayabilir veya merak duygunuzun güçlendiğini hissedebilirsiniz. Sonrasında finansal konular ön planda olacak.

YENGEÇ

Bugün saat 14.30'a kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar yarım kalan işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Ertelediğiniz işlerle ilgilenebilir, elinizdeki bazı işleriyse erteleyebilirsiniz. Sonrasında enerjiler toparlanıyor, ilişkiler ön planda oluyor.

ASLAN

Bugün saat 14.30'a kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar ruh halinize göre hareket edecek ve özgürlüğe, bireyselliğe önem vereceksiniz. Kendi fikirleriniz ve doğrularınız sizin için daha önemli olabilir. Sonrasında iş hayatı ve sorumluluklar gündeme geliyor.

BAŞAK

Bugün saat 14.30'a kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar evinizle, evinizin düzeniyle ilgilenebilirsiniz. Akrabalar ve aile büyükleri ev içinde gündeme gelebilir. İlişkilerinizde doğru sınırlar belirlemeye özen gösterin.

TERAZİ

Bugün saat 14.30'a kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar yolculuklar ve seyahatler, uzak mesafe yerler gündeminizde olabilir. Sonrasında aile ilişkileri ve ebeveynleriniz ön planda olacaktır. Aile içi kararlar alınabilir.

AKREP

Bugün saat 14.30'a kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar finansal hesaplamalarınızda bir dağınıklık olabilir. Maddi konularla ilgili bu saate kadar önemli kararlar almayın. Sonrasında ise akılcı ilerlemek ve mantığınızı dinlemek isteyeceksiniz.

YAY

Bugün saat 14.30'a kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar enerjiniz dağınık olabilir, odaklanmanızı gerektiren işlerde bir dağınıklık yaşayabilirsiniz. Bu saat sonrasında iş hayatına dair planlarınız ön planda olacaktır.

OĞLAK

Bugün saat 14.30'a kadar Ay boşlukta ilerliyor. Uyku düzensizlikleri, etkileyici rüyalar bugünlerde daha fazla görülebilir. Gün içerisinde geçmişin ve geleceğin daha ön planda olacağı, anda kalmaktan uzaklaşacağınız enerjiler hakim.

KOVA

Bugün saat 14.30'a kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar geleceğe dair iyimser bir bakış açısı kazanabilir, organizasyon planları yapabilirsiniz. Sonrasında karamsarlık ve halsizlik gibi enerjilere dikkat. İç dünyanızda sorgulamalar içinde olabilirsiniz.

BALIK

Bugün saat 14.30'a kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar sağlıklı beslenme, spor ve diyetle ilgili uğraşlar içinde olabilirsiniz. Gün içinde kısa veya uzun vadeli gelecek planları gündeminizde olacaktır. Arkadaşlık ilişkilerinizde dostluk kavramı önemli olacaktır.



