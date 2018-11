Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Daha önce 1 milyon dolar olan yabancıya mülk edinme yasasındaki bedeli, 250 bin dolara düşürdük. Bunun semeresini de eylül ayında net bir şekilde aldık. Geçen seneki eylül ayına oranla yüzde 151 artışla yaklaşık 5 bin 600 satış gerçekleştirdik." dedi.

Kurum, AK Parti Genel Merkezi'nde, "Dünya Şehircilik Günü" kapsamında düzenlenen AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı Eğitim ve İstişare Toplantısı'ndaki konuşmasında, Hükümetin 100 günlük eylem planındaki 39 eylemden bakanlık olarak sorumlu olduklarını belirtti.

Kendisinin en çok önemsediği eylemin "Ülkenin mekansal strateji planı" olduğunu ifade eden Kurum, "Bunu bir örnekle anlatmak istiyorum. Hafta sonu Tekirdağ ve Çorlu'da ziyaretler yaptık. Orada 1950 ile başlayan çarpık sanayileşmeyle şu an toplam 12 organize sanayi bölgemiz var. Hemen hemen her gün her hafta Çorlu Ergene Nehri'nin kirlilik haberleriyle karşılaşıyoruz." diye konuştu.

Kurum, balık ölümlerini, çevreye verilen zararları ve oradaki tarımsal üretime etkileri üzüntüyle karşıladıklarını vurgulayarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2013'te ülkenin en büyük çevre projesini başlattığını, bunun 5 atık su arıtma tesisini içerdiğini anlattı.