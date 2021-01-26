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  4. 5 çocuk bir yetişkinin bindiğini görenler şaştı kaldı

5 çocuk bir yetişkinin bindiğini görenler şaştı kaldı

26.01.2021 09:01 | Son Güncelleme:
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5 çocuk bir yetişkinin bindiğini görenler şaştı kaldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisiklete 6 kişinin binmesi kameralara yansıdı. Henüz kimliği belirlenemeyen bir genç 5 çocuğuyla alışveriş için elektrikli bisikletle markete geldi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisiklete 6 kişinin binmesi kameralara yansıdı.
Henüz kimliği belirlenemeyen bir genç 5 çocuğuyla alışveriş için elektrikli bisikletle markete geldi.

Burada alışveriş yaptıktan sonra aynı elektrikli bisiklete sürücü ile birlikte toplam 6 kişi bindi. Olanları görenler dondu kaldı.

O anlar ise saniye saniye cep telefonuyla kayıt altına alındı. Kimliği belirsiz şahıs daha sonra çocuklarla birlikte marketten ayrılarak kayıplara karıştı. Geriye ise insanları şok eden o görüntüler kaldı.

(İHA)

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