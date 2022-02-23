5 dakika içinde duşakabininiz ayna gibi olsun ister misiniz? Sirke ve karbonatla duşakabin temizliği formüllerine mutlaka göz atın!

Banyo yaptığınız esnada sıçrayan sabun ve su yüzünden duşakabin yüzeyini temiz tutmak korkutucu bir iş gibi görünse de kol gücü gerektirmeyen pratik karışımlarla 5 dakikada pırıl pırıl yüzeylere kavuşmanız mümkün. Banyonuzu sirke ve karbonat ile temizlediğinizde yüzey temizliği için aslında kimyasal ürün kullanmanıza gerek olmadığını göreceksiniz. Hazırsanız bu iki mucizevi maddeyi banyo temizliğinde nasıl kullanacağınızı açıklıyoruz...

SİRKE ETKİSİ İLE PIRIL PIRIL YÜZEYLER

MALZEMELER

1 adet sprey şişesi

Beyaz sirke

Karbonat

Mikrofiber bez veya sünger

UYGULAMA

Temiz bir sprey şişesini yaklaşık 3/4 oranında ılık suyla doldurun.

Yarım bardak kadar beyaz sirke ekleyin. Doğal sirke kullanmanın daha etkili bir sonuç almanızı sağlayacağını unutmayın.

Karışımın köpürmesini önlemek için yavaş yavaş çeyrek fincan karbonat ekleyin.

Hazırladığınız karışımı hafifçe çalkalayıp duşakabin yüzeyine püskürtün ve birkaç saniye bekletin.

Duşakabin kapaklarını bir süngerle veya mikrofiber bezle ovup bol suyla durulayın. Duşakabin temizlenene kadar bu işlemi tekrarlayın.

Lekeler tamamen temizlendiğinde kabin yüzeyini sıcak suyla durulayın.

KARBONATLI MACUN İLE LEKELERE SON

MALZEMELER

Beyaz sirke

Karbonat

Mikrofiber bez veya sünger

Lastik eldiven

UYGULAMA