5 dakika içinde duşakabininiz ayna gibi olsun ister misiniz? Sirke ve karbonatla duşakabin temizliği formüllerine mutlaka göz atın!

Banyo yaptığınız esnada sıçrayan sabun ve su yüzünden duşakabin yüzeyini temiz tutmak korkutucu bir iş gibi görünse de kol gücü gerektirmeyen pratik karışımlarla 5 dakikada pırıl pırıl yüzeylere kavuşmanız mümkün. Banyonuzu sirke ve karbonat ile temizlediğinizde yüzey temizliği için aslında kimyasal ürün kullanmanıza gerek olmadığını göreceksiniz. Hazırsanız bu iki mucizevi maddeyi banyo temizliğinde nasıl kullanacağınızı açıklıyoruz...
MALZEMELER
1 adet sprey şişesi
Beyaz sirke
Karbonat
UYGULAMA
Temiz bir sprey şişesini yaklaşık 3/4 oranında ılık suyla doldurun.
Yarım bardak kadar beyaz sirke ekleyin. Doğal sirke kullanmanın daha etkili bir sonuç almanızı sağlayacağını unutmayın.
Karışımın köpürmesini önlemek için yavaş yavaş çeyrek fincan karbonat ekleyin.
Hazırladığınız karışımı hafifçe çalkalayıp duşakabin yüzeyine püskürtün ve birkaç saniye bekletin.
Duşakabin kapaklarını bir süngerle veya mikrofiber bezle ovup bol suyla durulayın. Duşakabin temizlenene kadar bu işlemi tekrarlayın.
MALZEMELER
Beyaz sirke
Karbonat
Mikrofiber bez veya sünger
UYGULAMA
Derin bir kasenin yarısını karbonatla doldurun.
Karbonatın üzerine kase dolana kadar beyaz sirke ekleyin.
Karışım koyu bir macun kıvamına gelene kadar hafifçe karıştırın. Karışımın kıvamı, kolayca yayılacak kadar ince ancak yüzeye yapışacak kadar koyu olmalı.
Lastik eldiven giyin ve hazırladığınız karışımı elinizle ya da fırça yardımıyla duşakabin yüzeyine uygulayın.
İyice yaydığınız karışımı 10-15 dakika kadar bekletin.
Karışımı uyguladığınız yüzeyleri mikrofiber bez veya süngerle nazikçe ovalayın.
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