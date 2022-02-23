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  4. 5 dakika içinde duşakabininiz ayna gibi olsun ister misiniz? Sirke ve karbonatla duşakabin temizliği formüllerine mutlaka göz atın!

5 dakika içinde duşakabininiz ayna gibi olsun ister misiniz? Sirke ve karbonatla duşakabin temizliği formüllerine mutlaka göz atın!

23.02.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cam duşakabin kapılarının görünümü her ne kadar şık olsa da temiz tutması bir hayli zor. Maalesef birkaç kullanımdan sonra duşakabin camının kirlendiğini fark edebilirsiniz. Kireçli sular, sabun ve şampuan kalıntıları zamanla yüzeyde kalıcı lekeler bırakabiliyor. Peki, 5 dakikada bu kötü görünümden kurtulabileceğinizi söylesek ne dersiniz? O halde açıklıyoruz, çözüm sirke ve karbonatta!

5 dakika içinde duşakabininiz ayna gibi olsun ister misiniz? Sirke ve karbonatla duşakabin temizliği formüllerine mutlaka göz atın!

Banyo yaptığınız esnada sıçrayan sabun ve su yüzünden duşakabin yüzeyini temiz tutmak korkutucu bir iş gibi görünse de kol gücü gerektirmeyen pratik karışımlarla 5 dakikada pırıl pırıl yüzeylere kavuşmanız mümkün. Banyonuzu sirke ve karbonat ile temizlediğinizde yüzey temizliği için aslında kimyasal ürün kullanmanıza gerek olmadığını göreceksiniz. Hazırsanız bu iki mucizevi maddeyi banyo temizliğinde nasıl kullanacağınızı açıklıyoruz...

SİRKE ETKİSİ İLE PIRIL PIRIL YÜZEYLER

MALZEMELER

  • 1 adet sprey şişesi

  • Beyaz sirke

  • Karbonat

  • Mikrofiber bez veya sünger

UYGULAMA

  • Temiz bir sprey şişesini yaklaşık 3/4 oranında ılık suyla doldurun.

  • Yarım bardak kadar beyaz sirke ekleyin. Doğal sirke kullanmanın daha etkili bir sonuç almanızı sağlayacağını unutmayın.

  • Karışımın köpürmesini önlemek için yavaş yavaş çeyrek fincan karbonat ekleyin.

  • Hazırladığınız karışımı hafifçe çalkalayıp duşakabin yüzeyine püskürtün ve birkaç saniye bekletin.

  • Duşakabin kapaklarını bir süngerle veya mikrofiber bezle ovup bol suyla durulayın. Duşakabin temizlenene kadar bu işlemi tekrarlayın.

  • Lekeler tamamen temizlendiğinde kabin yüzeyini sıcak suyla durulayın.

KARBONATLI MACUN İLE LEKELERE SON

MALZEMELER

  • Beyaz sirke

  • Karbonat

  • Mikrofiber bez veya sünger

  • Lastik eldiven

UYGULAMA

  • Derin bir kasenin yarısını karbonatla doldurun.

  • Karbonatın üzerine kase dolana kadar beyaz sirke ekleyin.

  • Karışım koyu bir macun kıvamına gelene kadar hafifçe karıştırın. Karışımın kıvamı, kolayca yayılacak kadar ince ancak yüzeye yapışacak kadar koyu olmalı.

  • Lastik eldiven giyin ve hazırladığınız karışımı elinizle ya da fırça yardımıyla duşakabin yüzeyine uygulayın.

  • İyice yaydığınız karışımı 10-15 dakika kadar bekletin.

  • Karışımı uyguladığınız yüzeyleri mikrofiber bez veya süngerle nazikçe ovalayın.

  • Son olarak duşakabini sıcak suyla durulayın.

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