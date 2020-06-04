5 dakika sürdü, her yer beyaza büründü!

Tokat şehri merkezinde akşam saatlerinde aninden bastıran dolu yağışı yaklaşık 5 dakika sürdü. Açık ve güneşli bir havanın ardından başlayan dolu yağışı bir anda yerlerin beyaza bürünmesine neden oldu.

KENDİLERİNİ ARAÇLARINA ZOR ATABİLDİLER

Dolu yağışından araçlarını korumak isteyen vatandaşın görüntüsü kameralara yansıdı. Yoğun yağış altına koşuşturan vatandaşların yağıştan korunmak için kendilerini araçlarına zor atabildi.

Şehir merkezinde yağmurla birlikte yağan dolu ana cadde üzerinde su birikintilerine neden oldu. Leblebi büyüklüğünde yağan dolu ekili tarım arazilerinde zarar verdi.

