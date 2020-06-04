HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 5 dakika sürdü, her yer beyaza büründü!

5 dakika sürdü, her yer beyaza büründü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2020 16:08 | Son Güncelleme

Tokat’ta dolu yağışı kısa süreli etkili olurken, araçlarını doludan korumak isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

5 dakika sürdü, her yer beyaza büründü!

Tokat şehri merkezinde akşam saatlerinde aninden bastıran dolu yağışı yaklaşık 5 dakika sürdü. Açık ve güneşli bir havanın ardından başlayan dolu yağışı bir anda yerlerin beyaza bürünmesine neden oldu.

KENDİLERİNİ ARAÇLARINA ZOR ATABİLDİLER

Dolu yağışından araçlarını korumak isteyen vatandaşın görüntüsü kameralara yansıdı. Yoğun yağış altına koşuşturan vatandaşların yağıştan korunmak için kendilerini araçlarına zor atabildi.

Şehir merkezinde yağmurla birlikte yağan dolu ana cadde üzerinde su birikintilerine neden oldu. Leblebi büyüklüğünde yağan dolu ekili tarım arazilerinde zarar verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü spikerden olay yaratan paylaşım Ünlü spikerden olay yaratan paylaşım
3 ismin milletvekillikleri düşürüldü3 ismin milletvekillikleri düşürüldü

En Çok Okunan Haberler

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

Korkutan açıklama: Sanırım iç savaşa gidiyoruz

Korkutan açıklama: Sanırım iç savaşa gidiyoruz

'Gökhan baba oluyor' dedi olay oldu

'Gökhan baba oluyor' dedi olay oldu

Yeni kabus! Öldürücülük özelliği koronavirüsten daha fazla

Yeni kabus! Öldürücülük özelliği koronavirüsten daha fazla

65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek?

65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek?

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi

Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

THY'nin yurt dışı uçuşlara başlama tarihi belli oldu

THY'nin yurt dışı uçuşlara başlama tarihi belli oldu

Evinde 3 kadınla alem yapan 75'lik dede soyuldu!

Evinde 3 kadınla alem yapan 75'lik dede soyuldu!

Diğer Haberler
Ankara'da yüksek tansiyon! Vekillikleri düşürüldükten 5 dakika sonra...

Ankara'da yüksek tansiyon! Vekillikleri düşürüldükten 5 dakika sonra...

Adnan Oktar davasında tahliye yok

Adnan Oktar davasında yeni gelişme! Mahkeme kararını verdi

Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları'nın milletvekillikleri düşürüldü

3 ismin milletvekillikleri düşürüldü

Yargıtay'dan emsal karar! Artık eş rıza göstermeden yapılamayacak

Yargıtay'dan emsal karar! Eş rıza göstermeden yapılamayacak

Beyoğlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Dindarol'dan İmamoğlu'na sert sözler: Bir tatile çıksın kendine gelsin

İmmaoğlu'na sert sözler: Bir tatile çıksın kendine gelsin

Konyaaltı Sahili'nde sosyal mesafeli kalabalık

Konyaaltı Sahili'nde sosyal mesafeli kalabalık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.