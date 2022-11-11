5 gün önce kaybolmuştu! Cesedi kıyıya vurdu... Ekipler teyakkuza geçti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde girdiği denizde dalgalara kapılarak boğulan Rus vatandaşı 23 yaşındaki T.A'nın cansız bedeni kıyıya vurdu.
Rusya vatandaşları U.B (38), kardeşi A.B (31), A.A (25) ve kardeşi T.A, geçen pazar günü Aşağıaziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi'ndeki sahile geldi. Denize giren kardeşler bir süre sonra gözden kayboldu.
Haber verilmesi üzerine gelen ekipler arama çalışmalarına başlarken, A.A yüzerek kıyıya çıktı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler pazar gününden itibaren arama yaparken, bugün akşam saatlerinde T.A'nın cansız bedeni kıyıya vurdu.
T.A'nın cesedi denize girdiği yerin yaklaşık 5 kilometre uzağında Liman mevkinde kıyıya vururken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. (DHA)