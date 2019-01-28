HABER

5 günlük makarna yiyen genç ölü bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 28.01.2019 13:45 | Son Güncelleme

Olay aslında 2008 yalında yaşandı. Ancak işin aslı 11 yıl sonra ortaya çıktı. Belçika'da 20 yaşındaki gencin 5 günlük makarna yediği için hayatını kaybettiği belirtildi.

5 günlük makarna yiyen genç ölü bulundu

2008 yılında Belçika'nın Brüksel kentinde 20 yaşındaki AJ isimli genç, mutfak tezgahında duran 5 günlük makarnayı yedi. AJ kısa süre sonra kendisini kötü hissetmeye başladı.

Zehirlendiğini düşünen AJ bol bol su içti. Olayın gecesinde birkaç kez kusan AJ'in cansız bedeni yakınları tarafından bulundu.

Mirror'da yer alan habere göre 20 yaşındaki talihsiz gencin ölüm sebebi yıllar sonra bulundu. AJ'in ölümüne 'bacillus cereus' adlı bakterin neden olduğu açıklandı.

Bacillus cereus'un su ve süt gibi maddelerde bulunduğu belirtildi. Bu sebeple AJ'in su içerek toksinleri atmayı denemesi de işe yaramadı. 20 yaşındaki gencin öldüğünde karaciğerlerinin iflas ettiği ifade edildi.

İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede
Maden barajındaki çökmede 58 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıpMaden barajındaki çökmede 58 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp
Uluslararası ültimatoma karşı gövde gösterisi yaptı!Uluslararası ültimatoma karşı gövde gösterisi yaptı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
makarna Bozuk ölüm Genç

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti Mersin'de istifa depremi!

İYİ Parti Mersin'de istifa depremi!

Kaftancıoğlu istifa kararından vazgeçti!

Kaftancıoğlu istifa kararından vazgeçti!

'Seni p...lerin elinden kurtardım' demişti! Yeni gelişme

'Seni p...lerin elinden kurtardım' demişti! Yeni gelişme

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

Mansur Yavaş'tan flaş açıklama: 10 puan öndeyim

Mansur Yavaş'tan flaş açıklama: 10 puan öndeyim

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

'Rıza Sarraf bana iki kez tecavüz etti!'

'Rıza Sarraf bana iki kez tecavüz etti!'

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Maduro'dan Trump'a karşı hamle!

Maduro'dan Trump'a karşı hamle!

Domuz gribi kabusu geri döndü! Çok sayıda ölü var

Domuz gribi kabusu geri döndü! Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maden barajındaki çökmede 58 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp

Maden barajındaki çökmede 58 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp

Uluslararası ültimatoma karşı gövde gösterisi yaptı!

Uluslararası ültimatoma karşı gövde gösterisi yaptı!

Pilot alkollü çıktı: Sefer iptal!

Pilot alkollü çıktı: Sefer iptal!

Rekor katılım! 101 kişi cumhurbaşkanlığına aday oldu

Rekor katılım! 101 kişi cumhurbaşkanlığına aday oldu

Askerimizi çekiyoruz demişlerdi, 600 ek asker gönderdiler! İşte nedeni

Askerimizi çekiyoruz demişlerdi, 600 ek asker gönderdiler! İşte nedeni

Beyaz Saray'dan 'tehditlere karşılık veririz' uyarısı

Beyaz Saray'dan 'tehditlere karşılık veririz' uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.