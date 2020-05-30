5 kameralı TCL 10L’e yakından bakıyoruz

Cihazın arka tarafına baktığımızda, bir çizgi üzerine sıralanmış misali çift flash ve toplamda 4 kameradan oluşan sistemi görüyoruz. Hemen alt kısmında da parmak izi okuyucu sensör var. Kamera detaylarından birazdan bahsedeceğiz ve parmak izi okuyucu sensörün iyi performansa sahip olduğunu söyleyelim. Yine de, son dönemde ekrana yedirilmiş parmak izi okuyucu telefonların da giderek arttığını göz önüne alırsak, yavaş yavaş eskimeye başlayan bir tercih bu. İsterseniz yüz tanıma sistemini de aktifleştirebilirsiniz. Cihazın ön tarafında 2.5D cam teknolojisi kullanılmış. Bu sayede daha akıcı bir ekran deneyimi mümkün oluyor. Ayrıca, kutudan bir de şeffaf koruyucu kılıf çıkıyor, ki bununla kullanmanızı öneririz. Telefonun 6.53 inç değerde LCD Dotch ekranı var. Ön kısımda herhangi bir fiziksel tuş yer almıyor, selfie kamera da ön üst tarafta, sol kısımda konumlandırılmış. 19.5:9 görüntüleme oranı bulunan bu ekran, FHD+ çözünürlük sunuyor. Genel olarak iyi bir dokunmatik ve görüntüleme kalitesi var. Hatta görüntüleme tercihlerine baktığımızda, koyu mod, göz yormayan mod ve NTXVision başlığı da bulunuyor. Böylece tercihleriniz doğrultusunda en iyi görüntüleme deneyimi elde edebiliyorsunuz.

Bir de, sonuçta 6 inç üzeri bir ekran olduğu için telefonu çoğu kez tek elde kullanmak kolay olmuyor. TCL, bu tarafta da yazılımsal bir çözüm sunmuş. İster sağ, isterseniz de sol eliniz için ekranı ufaktarak tek el modunda telefonu kullanmayı sürdürebilirsiniz. TCL, bu akıllı telefon modelinde Qualcomm’un Snapdragon 665 çipsetinden güç almış. Çalışma hızı 2GHz’a kadar çıkabilen ve bünyesinde Adreno 610 GPU’sunu barındıran bu çipset, Qualcomm’un dediğine göre geliştirilmiş yapay zekâ desteği, performans ve düşük tüketim hedefleriyle teknoloji severleri memnun etmeyi planlıyor. TCL 10L, 6GB RAM, 64GB dahili depolama ve işletim sistemi tarafında da Android 10 ile geliyor. İsterseniz 256GB’a kadar microSD kart da takabilirsiniz. Yaptığımız oyun ve uygulama testlerinde de, telefonun genel olarak performanslı çalıştığını gördük. Tabii uzun süreli kamera kullanımı ya da uzun süreli oyun oynama gibi durumlarda ufak tefek ısınmalar hissediliyor, ki bunlar zaten çoğu telefonda gerçekleşen ve sorun oluşturmayan detaylar.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ DÖRTLÜ KAMERA SİSTEMİ



TCL 10L’nin arka tarafında toplamda 4 kameradan oluşan bir sistem var. İki flash ışığıyla desteklenen bu sistem, pek çok farklı ihtiyacınızı karşılayabilecek yeteneklere sahip. Kameralarımız: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP. 48MP ana kamera, f1.8 açıklık değerine sahip ve özellikle iyi ışıklı ortamlarda net sonuçlar veriyor. Bu sonuçları yalnızca fotoğraf değil, video tarafında da görebilmek mümkün. Elektronik görüntü sabitleme sistemi de bulunan kamera, 30FPS’te 4K videolar da çekebiliyor. Ek olarak, ağır çekim modu da var. Yine de şunları belirtmekte fayda var. Kameralar genel olarak iyi ışıklı ortamlarda ve sabit çekimlerde net sonuçlara verebiliyor. İşin içine hareketli detaylar girdiğinde ise zor durumda kalabilirsiniz, ki ara ara çekim sırası ya da sonrasında kamera uygulamasında kısa kasmalar yaşanabiliyor. Yaklaşık 120 derecelik açıda ultra geniş açılı fotoğraflar çeken 8MP kamera için de iyi “ışıklı ortam ve sabit çekim” unsurlarını göz önünde bulundurmak önemli. Zira ışık azaldıkça ve hareketli detaylar arttıkça, kameranın çekim kalitesi de düşüyor.

Portre ve 4CM’den süper makro çekim seçeneklerinin de sunulduğu telefon, beklentiler yüksek tutulmamak kaydıyla kamera tarafında çoğu beklentinizi karşılayabilir.