5 Nisan Avukatlar Günü

SİVAS (AA) - Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "Daha iyi bir adalet sistemine doğru güvenle ilerleyebilmemiz için bu alandaki ideallerimizi gerçekleştirebilmemiz, toplumu yakından ilgilendiren meseleleri kamuoyu önünde şeffaf ve ön yargısız bir şekilde tartışarak, kamuda artan güven ve sahiplenme oluşturmamıza bağlıdır." dedi.

Avukatlar Günü dolayısıyla Sivas Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunan Cirit, burada yaptığı konuşmada, yiğitler diyarı ve milli mücadelenin önemli kilometre taşlarından olan Sivas'ta Avukatlar Günü'nü kutlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Cirit, bu milletin bir ve beraber olduğu müddetçe her sorunu aşabileceğini vurgulayarak, farklılıkların zenginlik olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Yargının kurucu unsurlarından avukatlık mesleğini icra eden meslektaşlarının, bugüne kadar taşıdıkları yüksek sorumluluk bilincinin, yargı sisteminin en önemli güvencelerinden olduğuna işaret eden Cirit, "Adalete ilişkin her konu toplumun meşru ilgi alanı içerisinde olup, çağdaş demokrasinin gereklerine uygun olarak toplumsal uzlaşma ve ortak akıl ile kurulan ve yaşatılan bir yargı sisteminin daha iyi işleyeceği ve daha başarılı sonuçlar alacağı çok aşikardır." diye konuştu.