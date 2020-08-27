5 yaşındaki çocuk oyuncak ambulansı sayesinde annesinin hayatını kurtardı

İngiltere’de Josh Chapman adlı küçük çocuk, annesini yerde bilinçsiz bir şekilde yatarken buldu. Ambulansın üzerindeki 112 acil durum numarasını çevirerek polis operatörüne bağlandı. Avrupa acil durum hattı olmasına rağmen 112 acil durum hatta, İngiltere’de 999 olan acil durum hattına otomatik olarak bağlanıyor.

Josh, telefondaki görevlilere annesinin iyi olmadığını ve yardım gerektiğini söylemeyi başardı. Yetkililer Josh’ın yerini tespit ederek olay yerine geldi.

Diyabet komasına giren anne Caroline’in acil olarak yardıma ihtiyacı vardı ve oğlu Josh sayesinde acil durum görevlileri anneye yardım edebildi. Olayın ardından cesur Josh, polis memurları tarafından yerel karakol turuna davet edildi.

Telford yerel polis departmanında başkomiser olan Jim Baker, West Mercia polisinin Josh’ın kayramanca eylemine hayranlık duyduğunu söyleyerek “Josh’ın yaptığı şey inanılmaz bir şey. Josh, hızlıca düşünerek oyuncağın üzerindeki numarayı aradı ve annesine yardım çağırdı. O çok cesur biri ve biz eve varana kadar hatta kalarak annesine yardıma geldiğimizden emin oldu. Josh, ileride çok iyi bir polis olacağını şimdiden kanıtladı. Umarım büyüdüğü zaman onu yeni personelimiz olarak tekrar görebiliriz” dedi.

