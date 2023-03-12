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  4. 5 yıl önce boşandığı eşi ve erkek arkadaşını bacaklarından vurdu!

5 yıl önce boşandığı eşi ve erkek arkadaşını bacaklarından vurdu!

12.03.2023 02:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te 5 yıl önce boşandığı boşandığı eşi ve erkek arkadaşını bacaklarından vurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

5 yıl önce boşandığı eşi ve erkek arkadaşını bacaklarından vurdu!

Bilecik'te Ümran Ü., beraberinde arkadaşı Metehan Y. ile sokakta yürürken karşılaştığı 5 yıl önce boşandığı Ahmet K.'nın silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla ayaklarından vurulan Ümran U. ile arkadaşı hastanede tedaviye alınırken, olaydan kısa süre sonra polis tarafından yakalanan Ahmet K. ise gözaltına alındı.

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Olay, bugün geç saatlerde meydana geldi. Bilecik’te taksi şoförlüğü yapan Ahmet K., İsmetpaşa Mahallesi Hadi Arıncı Cadesi’nde 5 yıl önce boşandığı Ümran Ü. ve arkadaşı Metehan Y. ile karşılaştı. Şüpheli Ahmet K., kullandığı taksiden tabancayla ateş açarak eski eşi ve onun arkadaşını ayağından vurup kaçtı. Yaralanan Metehan Y. bir vatandaş tarafından otomobille, Ümran Ü. ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındılar.

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Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, Ümran Ü.’nün ameliyata alındığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli Ahmet K.’yı kısa sürede yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen Ahmet K. ifadesi için Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik silahlı saldırı

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