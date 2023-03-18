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  4. 50 milyon liralık vurgun yaptılar! İzmir merkezli "kripto para dolandırıcılığı" operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı

50 milyon liralık vurgun yaptılar! İzmir merkezli "kripto para dolandırıcılığı" operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı

18.03.2023 01:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşların kripto para varlıklarını ele geçiren ve 50 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlenen şebekeye yönelik İzmir merkezli 'Cüzdan Operasyonu'nda gözaltına alınan şüphelilerden 19'u tutuklandı.

50 milyon liralık vurgun yaptılar! İzmir merkezli "kripto para dolandırıcılığı" operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı

İzmir merkezli 18 ilde düzenlenen kripto para dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 48 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Oluşturdukları taklit internet siteleri üzerinden mağdurların kripto para hesaplarını ele geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 48 şüpheliden 14'ü işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliye sevk edilen 34 şüpheliden 15'i hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararı verilirken, 19'u tutuklandı.

Şüphelilere ait dijital materyallerde, şüphelilerin müştekileri dolandırmak için sahte site kurdukları, başkalarının üzerine telefon hattı aldıkları, sosyal medya platformlarında sahte reklam logoları oluşturdukları, bunları yaparken başkalarına ait telefon ve elektronik posta adreslerini kullandıkları belirlendi, kendi aralarında para transferi yaptıklarına dair yazışma içerikleri bulundu.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir grup kişinin kripto paralarının hesaplarından çekildiğini iddia etmeleri üzerine çalışma başlatmış, yapılan araştırma sonucu 14 Mart'ta oluşturdukları taklit internet siteleri üzerinden mağdurların kripto para hesaplarını ele geçirdiği iddia edilen 2'si Gürcistan, 1'i Ukrayna vatandaşı 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerin 50 milyon lira kadar haksız kazanç elde ettikleri öne sürülmüştü. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir dolandırıcı

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