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  4. 50 yaşına girdi! Doğuş'un eşi Hoşkedem Hidayetkızı aşka geldi... Yorumlar şaşırttı

50 yaşına girdi! Doğuş'un eşi Hoşkedem Hidayetkızı aşka geldi... Yorumlar şaşırttı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.07.2024 08:08
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"Gamsız" ve "Ben Sensiz Ne Yaparım?" gibi hit olmuş şarkılarla tanınan Doğuş 50. yaşını kutladı. Doğuş'un eşi Hoşkedem Hidayetkızı ailesiyle pozunu paylaşarak dikkat çekti.

50 yaşına girdi! Doğuş'un eşi Hoşkedem Hidayetkızı aşka geldi... Yorumlar şaşırttı

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı olarak tanınan Hoşkedem Hidayetkızı ile evlenen şarkıcı Doğuş yeni yaşını kutladı.

'Gamsız', 'Bunun Adına Yürek Derler', 'Yalancı' ve 'Yemin Ettim Sana' parçalarıyla bir döneme damga vuran Doğuş bir süredir ihanet iddialarıyla gündeme geliyordu. İddialara inat düşman çatlatan aile paylaşımlarıyla dikkat çekti.

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YORUM YAĞDI

Hoşkedem Hidayetkızı eşi ve çocuklarıyla pozlarını paylaşarak "Dağlar kadar derdin olsa, malın mülkün olmasa ne fark eder ki… Yeter ki seni çok seven ve kollayan bir ailen olsun çünkü onların sevgisi her şeye bedeldir. Sizi seviyorum, canlarım, doğum günün kutlu olsun" dedi.

Ünlü ismin paylaşımına pek çok yorum geldi. Bazı takipçiler ise "Doğuş mutsuz", "Sanki evlilikleri iyi değil gibi", "Bu ikili iyi görünmüyor" yorumlarında bulundu.

Express


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