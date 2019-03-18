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50 yıl önce spermi dondurulan koç baba oldu

18.03.2019 11:06 | Son Güncelleme

Avustralya'da 'Sir Freddie' adlı bir koçun 50 yıl önce dondurulan spermleriyle hamile kalan koyunlar sağlıklı kuzular doğurdu. Sir Freddie, spermi bozulmadan en uzun süre dondurulan canlı olarak tarihe geçti.

50 yıl önce spermi dondurulan koç baba oldu

Avustralya'da "Sir Freddie" adlı bir koçun 50 yıl önce dondurulan spermleriyle hamile kalan koyunlar sağlıklı kuzular doğurdu.

Sir Freddie ve diğer üç koçun spermleriyle 34 yavru dünyaya geldi. Sir Freddie, spermi bozulmadan en uzun süre dondurulan canlı olarak tarihe geçti.

Sdyney Üniversitesi'nde 1968'de başlatılan projede, merino cinsi koçlar, buruşuk olan postlarının diğer türlere göre daha fazla yün içermesi nedeniyle seçilmişti. Beş yaşındayken spermi dondurulan Sir Freddie 1970'lerde öldü.

Merino cinsi koyunlar, tüylerini kırpmanın zor olması ve sinek riski nedeniyle sonradan gözden düştü.

Merinos

'Başarı oranı, yeni dondurulan spermlerinkinden daha yüksek'

Sydney Üniversitesi'nden Jessica Rickard, "50 yıl önce dondurulan spermle, geçen yıl dondurulanlar arasında hiçbir fark olmadığını tespit ettik" dedi.

Proje kapsamında Sir Freddie ve diğer koçların spermleri 56 koyunun yumurtalarıyla döllendirildi. Bu hayvanlardan 34'ü hamile kaldı.

Yumurtaları yeni dondurulan spermlerle döllenen 1048 koyundan 618'inin hamile kaldığı görüldü. Buna göre 50 yıllık spermlerde hamilelik oranı yüzde 61, yeni spermlerdeki hamilelik oranı ise yüzde 59 oldu.

Sir Freddie ve diğer koçların spermlerini, 8,000 merino koyunu sahibi olan bir çiftçi bağışlamıştı.

Spermleri, Soğuk Savaş sırasında Gulag'daki Sovyet toplama kampından kaçarak Avustralya'ya yerleşen ve bu teknolojinin öncüsü olarak kabul edilen Macar doktor Steven Salamon sıvı nitrojenle dondurmuştu.

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koç sperm

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