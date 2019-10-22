HABER

500 bin narenciye ürünüyle balina, ejderha ve maymun figürü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 14:19 | Son Güncelleme

Mersin 7. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali hazırlıkları kapsamında 100 ton narenciye ürünü kullanılarak figürler oluşturuluyor - Limon, greyfurt ve portakal kullanılarak oluşturulan balina, ejderha, maymun ve denizaltı figürleri beğeniye sunulacak

MERSİN (AA) - Mersin'de 1-3 Kasım'da düzenlenecek 7. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'nin hazırlıkları kapsamında toplam 100 tonluk 500 bin adet narenciye ürünü kullanılarak ilginç figürler oluşturuluyor.

Bir otelde düzenlenen festivalin tanıtım toplantısı narenciye temalı tasarımların yer aldığı defile ile başladı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, toplantıda yaptığı konuşmada, narenciyenin Mersin ve Türkiye için çok önemli bir ürün olduğunu söyledi.

Su ürünün çok sayıda insana istihdam imkanı sunduğunu, ihracatının da ülke ekonomisine katkı sağladığını kaydetti.

Narenciye festivalinin önemine değinen Su, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin narenciye üretiminin 4'te birini 1,2 milyon ton ile il olarak tek başımıza gerçekleştiriyoruz. İhracatın da yüzde 37'sini biz gerçekleştiriyoruz. Narenciye istihdam ve ihracat demek. Festival yapıyoruz. 25 ülkeden 700 civarında konuk misafirimizi ağırlayacağız. Bu aynı zamanda turizm demek. Bunların her biri gidip ülkemizi anlatacak, sosyal medyadan paylaşacak ve bir anda milyonlara ulaşacağız. Narenciye istihdam, iş, para, sağlık, ihracat, turizm demek. Tüm bunlar da bir insanı mutlu eden şeyler. İşiniz, paranız, sağlığınız var ise mutlusunuz demektir. O zaman narenciye mutluluktur. Narenciyenin kıymetini bileceğiz. Uluslararası düzeyde tanıtacağız ve bundan herkesin en yüksek düzeyde istifade etmesini sağlayacağız."

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise festivalin Mersin için oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Festivalin daha iyi noktalara getirilmesi gerektiğini dile getiren Seçer, "Hiçbir parti ayrımı yapmadan, çok farklı dünya görüşünden insanlar bir ortak amaç uğruna toplandık. Hiçbir dönem görmediğim bir hava sezinliyorum Mersin'de. Biz bunları daim kılacağız. Bu havayı yaratamazsanız bunları yapamazsınız. Bu bir imece. Buraya destek sadece halkın parasını aktarmakla olmaz, bizim buraya gönlümüzü vermemiz lazım. Gönülden sahiplenmek lazım, gelişen kentler böyle gelişiyor, samimi olarak bir araya geliyor." diye konuştu.

- Figürler için 500 bin adet narenciye ürünü

Mersin Ticaret Borsası Başkanı ve Narenciye Festivali İcra Komitesi Başkanı Abdullah Özdemir, festivalde kentin çok yönlü olarak tanıtılacağını dile getirdi.

Festivalde yer alacak figürlerin büyük emekle hazırlandığını anlatan Özdemir, şöyle devam etti:

"Figürlerimizde gerçek limon, greyfurt ve portakal kullanıyoruz. 30 figürü süslemek için 100 ton ve 500 bin adet narenciye ürünü kullanıyoruz. El emeği, göz nuru. Bu sene yeni figür olarak balina, ejderha, maymun ve denizaltı yapacağız. Bu figürleri süslemek için 10 bin saatlik bir iş gücü süresi var."

Kentte festival kapsamında birçok etkinliğin yapılacağını vurgulayan Özdemir, 25 ülkeden gelen folklor sanatçısının kenti dolaşacaklarını belirtti.

Amaçlarının Mersin'in değerlerini gün yüzüne çıkarmak olduğunu aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Türkiye'de süsleme aracı olarak kullanılan tek meyve festivalini yapıyoruz. Kavun, şeftali, üzüm festivali var ama bunların hepsi meyve. Biz kuyumcu gibi meyveyle süslenmiş figürler yaratıyoruz. Bu durum Türkiye’de tek. Bunu iyi bilmek lazım. Bu festivalde emek, birliktelik, sanat ve hayal gücü var. Akdeniz'in incisi kentimizin gülen yüzünü herkese göstermek için tüm halkımızı, ailelerini, çocukları, sevdikleriyle birlikte festivalimizin güzelliklerini görmeye, coşkusuna ortak olmaya gönüllerince eğlenmeye davet ediyoruz."

- Narenciyeden balina ve ejderha figürü

Programın ardından katılımcılar, festival için süslemelerin oluşturulduğu Yenişehir Fuar Alanı'nı gezdi.

Tarım işçilerinin de yer aldığı 70 kişilik ekip tarafından binlerce limon, portakal ve greyfurt kullanılarak yapılan figürleri incelendi.

Balina, ejderha, maymun, otomobil, motosiklet ve gitar gibi ilginç figürler festival boyunca sergilenecek.

Yerli ve yabancı çok sayıda davetlinin katılımının beklendiği festivalde, 25 ülkeden gösteri grupları yer alacak.

Festivalde ayrıca, narenciye temalı tasarımların yer aldığı defile, yemek etkinlikleri ve yelken gösterileri de gerçekleştirilecek.

Meğer o hastalığın reçetesi... Doktorlar 'bol bol yiyin' diyor!Meğer o hastalığın reçetesi... Doktorlar 'bol bol yiyin' diyor!
Özel öğrencilerin 'vatan sevgisi' konulu gölge oyunuÖzel öğrencilerin 'vatan sevgisi' konulu gölge oyunu
1 tonluk tespih, Guinness yolunda1 tonluk tespih, Guinness yolunda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
figür Mersin narenciye tanıtım

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Kral eşine acımadı! Monarşiye sadakatsizlik yapınca...

Kral eşine acımadı! Monarşiye sadakatsizlik yapınca...

Serkan Kırıntılı dünya futbol tarihine geçti

Serkan Kırıntılı dünya futbol tarihine geçti

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar

Her şey bir anda oldu! Raylara atladı

Son dakika: Hayrettin Kaldırımcı ve Muharrem Köse hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Kritik isimler hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Numan Kurtulmuş'tan Trump'ın yazdığı mektupla ilgili açıklama

AK Parti'den Trump'ın mektubuyla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: 22.01'de teröristlerle karşılaşırsak etkisiz hale getireceğiz

MSB'den 22.01 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron ve İran'a sert tepki!

Erdoğan'dan sert tepki: Teröristlerle görüşüyor

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.