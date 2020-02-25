5000 mAh’lık bataryayı 1 saatte şarj ediyor

Günümüzde piyasaya sürülen telefonların hemen hemen hepsinin en dikkat çeken tarafı kamerası oluyor. Samsung Galaxy S20 Ultra’da diğer amiral gemisi telefonlarda olduğu gibi kamera konusunda gövde gösterisi yapıyor. Arka panelinde 4 ayrı kamera bulunan telefonun ana kamerası 108 MP çözünürlüğünde. Bu kameranın en önemli özelliği 100x dijital zum yapabilmesi.

Ana kameranın haricinde cihazın gövdesinde 48 MP çözünürlüğünde ikinci bir kamera, 12 MP ölçüsünde üçüncü bir kamera ve 0.3 MP büyüklüğünde VGA kamera bulunuyor. Galaxy S20 Ultra arka kamerasıyla-8K çözünürlükte 30 kare video kaydı yapabiliyor, 4K / 60 kare video çekebiliyor.

Türkiye’de 11500 – 12000 TL fiyat aralığında satışa çıkacak olan Samsung Galaxy S20 Ultra 6.9 inç büyüklüğünde Dynamic AMOLED ekran paneli kullanıyor. 4 ayrı arka kamera ve daha bir çok etkileyici özelliğe sahip olan cihazın belki de en çok merak edilen yanı devasa bataryasının performansı.

SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA ŞARJ SÜRESİ İLE ŞAŞIRTIYOR

Koreli firma kullanıcıların telefonu kullanırken şarj sıkıntısı yaşamasını istemediğinden telefona 5000 mAh’lık bir batarya yerleştirmiş. Kutu içerisinden çıkan 25W’lık şarj cihazı 5000 mAh’lık bataryayı etkileyici bir sürede tam kapasite şarj ediyor. 15W’lık kablosuz hızlı şarj desteği bulunan Galaxy S20 Ultra için 45W’lık kablolu hızlı şarj desteği de mevcut.

Ancak bu imkandan yararlanabilmek için 45W’lık hızlı şarj desteği bulunan şarj aletini satın almanız gerekmekte. Aşağıda cihazın 25W’lık kablolu hızlı şarj aleti ile sergilemiş olduğu performans mevcut.